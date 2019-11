¡Atentos fans de Star Wars! Maratón, memorabilia gratis y el estreno mundial, un día antes

Los fanáticos de Star Wars viven la cuenta regresiva de la nueva película: El ascenso de Skywalker. El esperado film tendrá su estreno mundial el próximo jueves 19 de diciembre, pero no habrá que esperar tanto. La cadena Cinépolis ya abrió la venta anticipada para poder comprar la entrada, pero sumó un combo interesante: se proyectará una maratón de la saga, habrá memorabilia gratis para acompañar el lanzamiento y se podrá ver un día antes el esperado filme.

El especial Star Wars se proyectará en Cinépolis Caballito, Avellaneda y Neuquén. Quienes estén interesados podrán comprar desde la página del complejo las anticipadas haciendo click acá, con una combo especial: el precio es de dos entradas para ver las tres películas. Se proyectarán el episodio VII, The force awakens; y el episodio VIII, The last jedi.

Los complejos en los que se proyectará el especial de Star Wars