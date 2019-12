"Atrás había uno con una salchicha": los ex "Casados con hijos" y los trucos argentos de la tira

El regreso de Casados con hijos a los escenarios es un hecho: las primeras entradas que salieron a la venta para junio de 2020 ya fueron agotadas y anoche en el programa de Susana Giménez el elenco de una de las familias más queridas de la TV argentina recordó algunas anécdotas graciosas del programa que está en la pantalla de Telefé hace 15 años. La divertida historia del perro Fatiga y cómo hacían para no reírse en las grabaciones.

Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis adelantaron cómo será el regreso de Casados con hijos sobre los escenarios, a partir de junio del año que viene. El actor que encarnó el papel de Dardo Fuseneco contó que hace dos años se sacó una foto con Pepe Argento (Francella) y que al subirla a las redes comenzaron las especulaciones sobre un posible regreso.

Lo más gracioso, sin embargo, fueron algunas de las anécdotas sobre las divertidas grabaciones. Flor Peña (Moni Argento) y Darío Lopilato (Coqui) contaron que se reían sin parar. “No podíamos grabar, estábamos tentados todo el tiempo”, coincidieron. Luisana Lopilato (Paola Argento) no pudo estar presente debido a que se encuentra de vacaciones junto a sus hijos y su marido, el cantante de Canadá Michael Bublé. La obra también contará con Érica Rivas, quien interpretaba a María Elena Fuseneco.

LAS DIVERTIDAS HISTORIAS CON FATIGA

Otra de las historias que contaron en el living de Susana Giménez involucra directamente a Fatiga, el perro de la familia Argento, interpretado por un can que falleció trágicamente hace algunos años en un accidente. “Una vez llevamos con Luisana a Fatiga a la veterinaria. Esa escena fue tremenda, eterna, se reía a carcajadas”, contó Lopilato entre risas.

Además, Francella contó que en una de las temporadas que debían grabar todos habían firmado los contratos y estaba todo el elenco confirmado menos el perro. “Había pedido un aumento, me llamó el productor y me dijo: ‘arreglaron todos pero Fatiga no, está peleando el salario’. Él era parte de la familia y tuvimos que hablar”, recordó el reconocido actor.

Pero no fue la única historia divertida sobre Fatiga. Francella contó también otra historia: “Se quedaba ocho horas mirando la televisión, del otro lado había uno con una salchicha, le podías tirar un tiro que lo único que quería era la salchicha, ese era el recurso” para que se adaptara a las filmaciones. Peña, muy tentada, sumó otra historia: “Cuando Fatiga murió fue tapa de la revista Paparazzi. Tiene que aparecer en las placas de los Martín Fierro”.

Pero lo más llamativo fue un increíble recuerdo de De Bellis que incluye a Jazmín, el fallecido perrito de Susana Giménez. “Fatiga fue muy famoso, casi como Jazmín”, bromeó Susana, a lo que el actor sumó: “Recuerdo que un 29 de abril me invitaste a tu programa, en el camarín decía ‘Jazmín’. Yo abro la puerta y estaba tu perrito solito, con un catering para 500 personas. Me impactó la imagen”.