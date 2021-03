“Aún no tengo fecha para la segunda dosis”: Mirtha Legrand retrasa su vuelta y espera la Sputnik V

Hace dos semanas, Mirtha Legrand fue vacunada contra el coronavirus. La noticia la dio la diva de los almuerzos desde sus redes sociales. El 11 de marzo contó que fue inoculada con la Sputnik V: “Estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega”. Junto al tuit, publicó una foto adentro de su auto, con el carnet de vacunación en la mano, tras la vacunación en el Centro Islámico, ubicado en Bullrich y Avenida del Libertador, en Palermo.

Mirtha espera por la segunda dosis,

Al día siguiente, desde la cuenta oficial de Sputnik V, le dedicaron un especial mensaje: “Es genial ver a Mirtha Legrand, con una impresionante carrera de 80 años, entre los sputnikvacunados. Ella compartió lo complacida que estaba con la experiencia. Le deseamos más éxito a la gran dama de la televisión argentina ahora que está protegida del COVID-19”.

Después de ese evento tan especial, la diva aguarda por otros dos momentos claves. El primero será cuando sea vacunada con la segunda dosis. El otro cuando pueda volver a la televisión para conducir su programa. Por el momento, su nieta, Juana Viale, la suplantará en la mesa de La noche de Mirtha, y el domingo estará al frente de Almorzando con Mirtha Legrand.

Juana Viale se hará cargo de los programas.

Pero, la Chiqui dio detalles sobre su futuro. En una nota con Teleshow, Mirtha reveló: “Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen!”. Y advirtió que no se la podrá ver en la pantalla hasta no reciba la segunda dosis y haya generado los anticuerpos necesarios. En ese sentido, Legrand dijo: “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”.

A excepción de una aparición especial durante el último programa de Almorzando con Mirtha Legrand, la diva se encuentra alejada de la televisión desde marzo de 2020, cuando se dictó la cuarentena estricta por la pandemia de COVID-19.

En aquel momento, la diva le sugirió a su nieto Nacho Viale, a la producción y a las autoridades de El Trece que quería quedarse en su casa y preservar su salud. En ese sentido, Mirtha continuará en su hogar hasta que reciba la segunda dosis contra el coronavirus y se encuentra en las condiciones óptimas de salud.