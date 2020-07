"Bake off" y la verdadera trastienda de "la otra final" que nadie te contó: qué se negoció antes de grabar

Las críticas, los insultos en las redes sociales y la necesidad de “dar la cara” fueron los motivos que hicieron que Samanta Casais decidiera ir a la grabación de la “explicación” por la cual quedó descalificada de Bake Off Argentina. Frente al jurado y a Damian Pier Basile, que resultó el ganador, se encargó de exponer los motivos y buscó, a medias, dar un poco de claridad al episodio.

Aunque según se pudo ver en el capítulo final del reality, la joven no opuso mayor resistencia y entregó su título, lo cierto es que fue ella quien le pidió a la productora poder participar y "dar la cara" en "la otra final". “Ella decidió ir y le pidió eso a la producción”, explicaron desde Telefe. Luego de la emisión del capítulo, en donde Samanta sostuvo que no estudio pastelería de forma profesional y que su único trabajo en el rubro consistió de un emprendimiento chico con su familia, hizo público su descargo.

Horas antes de que se emitiera el programa, la joven reactivó sus redes sociales; hasta ahora manejadas por su novio, quien ofició de community manager desde que estalló el escándalo.

“Cometí un error en la inscripción del programa. Me hago cargo, y por eso mi descalificación, pero estoy tranquila de que se pudo comprobar que no soy una pastelera profesional, porque no estudié, porque económicamente nunca viví de la pastelería y porque mi contacto con la cocina fue muy limitado y un pequeño emprendimiento familiar”, afirmó.

Tal y como publicó BigBang, Casais no solamente tiene estudios en pastelería, sino que además trabajó en al menos seis restaurantes y empresas del rubro según sus registros laborales a los que tuvo acceso este medio.

La decisión de Casais de participar en la explicación cambio los planes de la producción que tenia pensado otra forma de comunicar la noticia. Los planes originales era una premiación sencilla, con menos despliegue, en donde se explicaría de forma breve la situación y se pasaría a entregarle el título a Damián.

“No pensaban que ella se iba a animar a querer salir por todo lo que había pasado”, agregaron. Es que Samanta fue víctima de cyberacoso e incluso denunció que cuando salía a la calle la increpaban con indignación los fieles seguidores del ciclo.