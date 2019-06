 Bakuhatsu GO!: la banda argentina que le suma punk a las canciones de anime

Los otakus son, en su gran mayoría, los jóvenes aficionados al manga, al animé y a los videojuegos de video. El amor a la cultura popular japonesa caló hondo en los millenials y se puede ver reflejado el furor en las nuevas generaciones de la música. BigBang conversó con Bakuhatsu GO!, una de las bandas otakus que se instala en la escena porteña.

El nombre que eligieron para la banda los representa. 'Bakuhatsu' significa 'explosión' y 'GO' significa 'cinco' por la cantidad de integrantes de la banda. A su vez también se puede interpretar el 'Go' en inglés y en la charla lo celebran. Se los ve inquietos y con ganas de mostrar lo que tanto les gusta hacer.

Los fundadores de la banda son Nicolas "Panda" y Joey, el baterista y bajista. Comenzaron a reversionar canciones de grandes bandas como Audioslave, The Strokes, HIM. Luego sumaron otros temas, entre los que aparecían covers en japonés. A finales del año 2016, se fueron sumando la voz Melina Amaya y las guitarras de Cristina Kurisu.

"Una vez que estuvimos los cinco, decidimos el nombre de la banda. Pasamos muchos momentos, en los que superamos conflictos y diferencias. Fue parte del crecimiento", admiten sin sostener ninguna máscara.

Al momento de armar el repertorio, los Bakuhatsu buscan canciones con un significado profundo y ligado a los sentimientos y relaciones humanas, como suelen querer significar las canciones en Japonés. En el porvenir y la importancia de las amistades y el luchar por los sueños y una vida mejor.

Covers de anime

"Tocamos covers de canciones de anime que tienen mucha energía y poder darle nuestro propio estilo. En su momento quisimos tocar los temas de anime que no eran muy conocidos, para que se escuchen esas canciones que en el mundo de lo 'friki' acá en Argentina no se está acostumbrado a escuchar", cuentan y anticipan que su búsqueda musical no tiene límites. "Nos inspira también la manera de componer que tienen las bandas japonesas. Las canciones y variedad que tienen en cuanto a lo instrumental y lo vocal nos resulta interesante y desafiante", suman.

Próximamente el 13 de Julio se presentan en el mítico lugar en donde tantos rockeros hicieron lo suyo, en Mitos Argentinos. "Nos gustaría poder tocar en lugares como la Comic Con, Anime Friends, o en ese tipo de convenciones. Lo que buscamos es que nos conozcan más y conecten con la música como lo hacemos nosotros". Para escucharlos pueden ingresar a sus redes sociales. En todas sus plataformas es posible conocer sus canciones.

"Tenemos gustos variados con respecto a la música. Desde Maaya Sakamoto, Utada Hikaru, sumamos Green Day, Blink 182, Good Charlotte, My Chemical Romance, Avril Lavigne, Linkin Park, Bring Me The Horizon, Sum 41, Asian Kung Fu Generation, Radwimps, hasta Linkin Park, Seether, Depeche Mode", resumen entre risas al mencionar a sus artistas preferidos. Lo bueno es que pese a las diferencias con los gustos musicales, aseguran que llegan a un acuerdo al momento de subirse al escenario y tocar.

"Al ser las bandas japonesas muy desconocidas fuera del ámbito friki, mayormente conocidos y amigos de la banda, muestran interés en escucharnos o alentarnos. El público general llega por curiosidad y luego recibimos todo tipo de comentarios. Sabemos que el género no es muy popular al ser cantado en japonés pero también es lo que nos define: ¡somos una banda friki de punk-rock!", concluyeron.

Conocelos desde sus redes:

Instagram:

https://instagram.com/bakuhatsugo

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCvwrmsDMO7OQSHi4mZa_Stw

Facebook:

https://www.facebook.com/BakuHatsuGo/

Soundcloud:

https://m.soundcloud.com/user-498953867