Hay algunas cosas en la vida que son certeras y que se cumplen como regla; el Sol sale siempre por el este, no hay forma de que el tiempo transcurra más lento y Baby Etchecopar va lanzar algún comentario contra una minoría, grupo, gremio o colectivo. Es que en los últimos años el conductor se volvió más propenso a los ataques desde el micrófono y ganó, en consecuencia, el repudio de gran parte de la sociedad.

Esta semana fue el turno de las azafatas, no todo el gremio de los pilotos. Cabe recordar que desde hace días hay un conflicto sindical entre los pilotos y el Gobierno. El reclamo tiene varias vertientes, se puede estar más a favor de uno como del otro. Pero Baby fue un paso más allá.

“Muchachos, no hay problema busquen otra cosa. Si la vida de azafata es un calvario, como muestran en C5N, creo que sería maravilloso: necesitan mujeres para limpieza en Nordelta, necesitan en la radio gente para limpiar, necesitan enfermeras para hospitales en la provincia”, afirmó en su programa que se emite por Radio 10.

Que las azafatas se tomen cuatro bondis y les apoyen el termo en el culo"

“Vayan a laburar ahí, levántense a las cinco de la mañana. Tomen cuatro bondis, vayan a que le apoyen el termo en el culo, vayan apretadas en el tren, que las manoseen, que les roben en el subte. Caminen 38 cuadras hasta la parada. Y después esperen en Constitución que Grabois no haga un parito”. Inmediatamente, desde la Asociación Argentina de Aeronavegantes manifestaron que Baby pasaría a ser “persona no grata” y que se buscará incluirlo en el listado de personas problemáticas a la hora de volar.

Desde #Aeronavegantes repudiamos las declaraciones de Baby Etchecopar

Llevaremos adelante las acciones que correspondan ante organismos judiciales, fiscalía especializada en violencia de genero, @inadi y Defensoría Pública de comunicación pic.twitter.com/8NduSH2S2K — Aeronavegantes (@Aeronavegantes) July 29, 2019

Pero no se trató de un episodio aislado. En septiembre del año pasado, Baby fue denunciado por tratar de “Trotilleras”, “mugrientas”, “porreras”, “crías hijas de puta”, “atorrantas”, “roñosas”, “sin vergüenzas” e “infradotadas” a un grupo de mujeres pertenecientes al Movimiento Evita que habían ido a escracharlo a la puerta de la radio.

Como consecuencia de ese episodio, la Justicia determinó que debía ceder parte del espacio de su programa para que se difunda un mensaje de tolerancia y feminismo. "La gente cree que vienen las feministas. No, es una grabación que manda el juzgado. A la Justicia contravencional le molestó el hecho de que yo hable de las que vinieron a romper el teatro y la radio, y me persiguieron", dijo Baby antes de la primera grabación que le tocó pasar al aire.

Etchecopar aseguró que sus declaraciones misóginas tuvieron como causa "dos años de persecución kirchnerista" y aseguró que en el escrache que miembros del colectivo feminista efectuó frente a Radio 10 el año pasado "quisieron entrar a la radio y rompieron todo".

Meses antes de la sentencia en su contra, en la mesa de Mirtha Legrand, Baby cargó contra la actriz Griselda Siciliani que había salido a cruzarlo por el episodio. En ese momento, comparó al movimiento feminista con “un grupo de tareas”.

"Todo el mundo dice: 'Siciliani es buena mina'. No, digamos la verdad: ese grupo es el que subió arriba del palco con Cristina. Hay un montón de personas que peleamos por las mujeres de verdad y ellas te señalan con el dedo porque parece que son las dueñas de la palabra. Ese grupo de mujeres va por todo. Si no votaban la ley del aborto iban a empezar a aparecer diputados y senadores abusadores, iban a empezar a pintarte la estrella en la puerta de tu casa", afirmó.

Cuando estalló todo el escándalo por el “give me five” de Ari Paluch, Baby salió a bancarlo al denunciar que hubo un ensañamiento con el periodista. "En primer lugar, quiero presentar mi solidaridad con la compañera de A24, es muy ingrato que tu hija o tu hermana labure en un canal y un hijo de puta le toque el culo, de haber sido así", dijo.

"No tengo duda de que si la chica se quejó, sabe el porqué y no tengo duda de que tendrán que caerle con todo el peso de la Justicia, pero lo que más me extrañó de esto, es ver a tipos del espectáculo con la saña que lo destrozaban", explicó en su descargo, y agregó: "Me levanté a la mañana y vi como faenaban a Ari Paluch".

También fue noticia por sus declaraciones sobre cuando apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, el joven de 28 años que fue buscado durante 70 días y cuyo cuerpo apareció a la vera del Río Chubut. “Me da pena el hermano, la familia. Pero es bochornoso lo que se hizo con Maldonado. Pero ahora yo pregunto: Maldonado ¿era tatuador, mapuche o hippie? Cada vez que se habla de él no saben decir qué era. Cada uno de los delincuentes que hacen campaña le dio el rol que necesitaba: montonero, mapuches o luchador de los derechos sociales”, manifestó.

“Un periodista kirchnerista adelante de algunos testigos dijo ‘nos hace falta un muerto para la campaña‘. Esto fue siete días antes de la muerte de Maldonado. Es el mismo periodista que dijo ‘mañana Nisman no declara’, y no declaró. Yo tengo una sospecha. Creo que lo plantaron. Era la última carta de la violencia de este juego macabro para ganar una elección”, remarcó.