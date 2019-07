La crisis afecta a todos por igual, pero en los últimos meses algunas figuras del espectáculo salieron a describir algunos de los recortes que tuvieron que hacer en su vida cotidiana como consecuencia de los problemas económicos del país.

Candelaria Tinelli, por ejemplo, es una de ellas, ya que –a pesar de su carrera musical y ser dueña de Madness Clothing (su propia marca de ropa)- en una entrevista con Últimos Cartuchos (Vorterix) contó que “dejó de vivir sola” a causa de la “macrisis”. “Vivo con mi familia, yo llegué a vivir sola, pero hice 'macrisis', perdón que diga esto”, sostuvo la hija de Marcelo Tinelli.

Y sumó: “Alquilé mi departamento por dos años. Ahora me vuelvo a vivir de vuelta ahí. Como dice mi mamá, por la plata baila el mono". Sin embargo, BigBang pudo saber que la cantante siempre vivió junto al conductor de Showmatch y que fue éste quién le regaló el departamento que alquila actualmente. En vez de irse a vivir sola, Cande decidió ponerlo en alquiler desde un primer momento.

Semanas atrás, algunos actores habían decidido salir a cuestionar las políticas económicas del gobierno de Cambiemos al asegurar que tuvieron que cambiar sus hábitos o confesar que simplemente no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Por ejemplo, Paola Krum aseguró que antes de la llegada de Mauricio Macri “pedía delivery todos los días y ahora no puedo”.

Al mismo tiempo, Federico Bal se refirió durante una entrevista a la gran inflación del país y advirtió: "La gente tal vez del otro lado dice: 'Ah, está en la tele, gana millonadas'. Y yo no gano millonadas. Realmente muchas veces me cuesta llegar a fin de mes -contó-. También tengo deudas. Estoy pagando un auto que compré hace dos años, me cuesta”.

El hijo de Carmen Barbieri remarcó que tiene “problemas reales”, señaló que paga 8 mil pesos de expensas por los aumentos en los servicios públicos y cerró: “No se puede creer. No entiendo. Hago las cuentas y no me puedo dar un lujo. No me voy de vacaciones”.

Por su parte, Luciana Salazar advirtió que la crisis económica la afectó en el día a día. “Me ajusté un montón. Ya no hago compras grandes. Voy y compro en el día lo que necesito. .No salgo tanto a comer afuera, gracias a Dios me invitan a veces", contó la modelo, mientras que Nazarena Vélez resaltó que hace las compras en un "supermercado chino" para "ahorrar".