¡Bienvenido al mundo, Donatello! Noelia Marzol se convirtió en mamá

Y llegó Donatello. En la madrugada del domingo 23 de mayo, Noelia Marzol y su marido Ramiro Arias se convirtieron en padres, tras el nacimiento, por parto natural, de su primer hijo juntos. El pequeño nació a las 4.58 de la mañana, en el Sanatorio Otamendi, en Barrio Norte, en Buenos Aires.

La modelo y bailarina había comenzado con contracciones y trabajo de parto pocas horas antes. Por ese motivo, Noelia y Ramiro fueron hasta el nosocomio y, casi de inmediato, le confirmaron que el bebé estaba listo para nacer. Pese al susto, ya que atravesaba la semana 36 de gestación, todo salió a la perfección.

Horas después, la noticia fue confirmada por Alejandra Benevento, representante de la bailarina: "Noelia Marzol fue mamá por primera vez. Esta madrugada 4.58am llegó Doni por parto natural. Ambos se encuentran bien. Ramiro Arias, su marido, estuvo presente en todo momento. ¡Te amo @noeliamarzol! ¡No dormí nada pero estoy feliz por mi nuevo Sobri!!!".



Hace algunos días, Noelia le dedicó un emotivo posteo a su esposo: "Qué difícil sería esto sin tu compañía. Tu apoyo, tu amor, tu cariño, tus cuidados. Gracias por transitar esta etapa a la par. Por cuidarme sin ahogarme. Por permitirme ser auténtica con lo que siento".

Y agregó: "Gracias por entender mis ganas de vivir este embarazo de manera tan activa, confiando. Gracias por 'poner limites' cuando lo crees necesario. Gracias por ayudarme a percibir los cambios de manera amorosa. Gracias por darme la posibilidad de haber creado juntos lo más lindo de mi vida. Y gracias porhacerme tan feliz. Te amo @ramiroarias13 . Sos un gran hombre. Te admiro y te respeto todo entero. Tremendo papu, te morfo como antojo de pancho y sanguchitos de miga".

En tanto, esta semana, en una entrevista con Flor de Equipo, Marzol comentó: "Mi bebé es muy chiquitito, ahora pesa 2.300 kilogramos. Lo único que me dijeron es que es cabezón, así que no importa que sea flaco, porque si la cabeza es grande, duele".

Y en ese sentido, aclaró sobre sus deseos: "Espero que sea parto natural, no quiero mucha anestesia ni nada, porque tengo ganas de estar parada y de que caiga". Finalmente, eso fue cumplido. Aunque antes había aclarado: "Igual, le dije al médico que en última instancia si veo que me muero del dolor me saque al bebé como sea".

Hace varios meses, Noelia había utilizado sus redes sociales para develar el nombre que habían elegido para su bebé. “Vamos a comunicar el nombre de porotito, atención. Vamos a dar pistas así jugaos un rato. La primera pista: es un nombre italiano”, había dicho.

Luego compartió una imagen de una escultura tallada en bronce y escribió: “Alguien con este mismo nombre creó esta obra de arte renacentista”. Y agregó: “Por algún motivo, algunos le van a poder decir Tortu, pero cariñosamente eh, nada de hacerle bullying a mi hijo por Dios”.

“Bueno lo tiramos, estoy a punto de arrancar el programa y porotín, que crece y crece, se va a llamar Donatello”, develó Marzol, junto a su marido, con quien se casó en febrero de este año, luego de dos años de relación.

El futbolista y la actriz se pusieron de novios el 27 de septiembre del 2019. Él había ido a ver la obra Sex, en la que había mucha interacción entre el público y el elenco. “Lo vi y dije: ‘Ah, mirá este pebete’. Como por guión tengo que interactuar con la gente, lo incorporé en varias secuencias”, relató ella.

Tras la cuarentena por el coronavirus en Argentina, convivieron un tiempo. Pero eso desgastó la relación y decidieron darse un tiempo. Pero a los pocos meses, se reconciliaron y se fueron a vivir juntos. Un par de meses más tarde se casaron y confirmaron que serían padres de Donatello, que a partir de hoy, les cambió sus vidas para siempre. ¡Felicidades!