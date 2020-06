¿Blanquearon? El romántico video de Jimena Barón y la canción que le dedicó a Osvaldo

“Se me están acabando las excusas para no coger”, dijo una semana atrás Jimena Barón en un video que obviamente no tardó en viralizarse. Ahora, a dos semanas de mudarse a la casa de su ex, Daniel Osvaldo, para compartir la convivencia en cuarentena con su hijo Morrison, salió a la luz otro video que da cuenta del buen vínculo entre ambos y permite hacerse una pregunta: ¿más allá de si tuvieron o no relaciones, hay reconciliación amorosa?

Ocurre que ahora salió a la luz un divertido video donde la actriz y cantante entona algunas estrofas de un romántico tema de Whitney Houston mientras come helado sin darse cuenta que Daniel Osvaldo la estaba filmando. “¿Me estás grabando?”, le pregunta al darse cuenta de la situación, a lo que su ex responde “sí”. Ella se ríe y continúa con la canción, utilizando una cuchara como si fuera un micrófono.

La relajada convivencia ya agitó decenas de rumores, sobre todo a partir de los videos que ambos comparten en las redes sociales, donde se los puede ver muy juntos y tranquilos compartiendo los días de cuarentena junto a Morrison. En el video que publicaron en las últimas horas se los observa muy cercanos.

De hecho, la canción de Whitney Houston que parece que Barón le dedica a Osvaldo tiene una frase más que picante: “No hagas que cierre otra puerta más, no quiero sufrir más. Quédate en mis brazos si te atreves o debo imaginarte allí, no huyas de mí”, se escucha a Barón, cantando sobre el clásico de Houston, inglés.

Hasta ahora, más allá de alguna que otra frase picante de Barón, como cuando aseguró que le quedaban “pocas excusas para no coger”, la actriz y cantante siempre aclaró que la convivencia con su ex – de quien no se separó en buenos términos, más bien todo lo contrario – era en habitaciones separadas, y que habían definido quedarse bajo el mismo techo para priorizar el bienestar de Momo, el hijo de ambos.

“LA MADRASTRA MALVADA”

Lo cierto es que la convivencia de Barón y Osvaldo no es sólo con Momo. En la vivienda también se encuentra Ginaluca, el hijo mayor del ex delantero de Boca, fruto de una relación anterior, con Ana Oertlinger. Barón y Gianluca obviamente se conocen desde hace varios años.

Anoche Barón mostró que cocinó una tortilla que, al parecer, no le gustó a Gianluca, que demoró en comerla, lo que derivó en un reto de Osvaldo, que le disparó: “Tenés paja hasta para respirar”, se le escucha decir. Y Barón acota: “Hace dos horas que roe la tortilla de papa”.

Lo divertido es que Barón filmó el momento en el que Ginaluca le dice “no puedo decir que no me gustó. Ya está…”, a lo que la cantante reaccionó de modo divertido: “¡Ay, hijo de puta! ¿Ahora me decís que no? ¿No te gustó? Soy una madrastra malvada”. De inmediato, Osvaldo saltó en defensa de su ex pareja: “¿Cómo que no te gustó? Sí te gustó”.