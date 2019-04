“Bombita” Repetto: el conductor fue denunciado por extorsión, amenazas, calumnias y violación de domicilio

Nicolás Repetto volvió a quedar en el centro de la polémica, después de que los dueños de una fábrica de aberturas de aluminio ubicada en Pilar lo denunciara a él, a su hija mayor, Valeria, y a su yerno, Hernán Keen, por extorsión, amenazas, calumnias y violación de domicilio.

Todo comenzó cuando la empresa incumplió en el plazo de entrega de más de 20 ventanas destinadas a la nueva casa de Valeria. Los dueños de la compañía, Cintia Cordero y Esteban Aschieri, señalaron que hubo algunas complicaciones que no le permitieron a la empresa cumplir con lo pactado y se comunicaron con ellos para consensuar un nuevo plazo de entrega.

Pero no sólo no llegaron a un acuerdo, sino que además los dueños recibieron un fuerte mensaje de audio de parte del ex conductor de Telefe en el que les aseguraba que los iba a “escrachar” en todas las redes sociales de su familia para hacerles cerrar su compañía.

En el programa que conduce Maju Lozano, Todas las tardes, dieron a conocer este audio en el que se escucha a Repetto, muy molesto. "No te vas a preocupar por el Instagram de Vale que tiene unos poquitos seguidores”, comenzó con su descargo el ex conductor.

Y sumó: “Me preocuparía más por el de la hermana, Juana (Repetto), que tiene un millón. Yo puedo colaborar, que tengo ciento y pico mil de seguidores. Sé que era difícil que entregaran las ventanas, de entrada me di cuenta. Lo intenté, pero ahora no, me hicieron enojar”.

Al final del audio, se escucha a Repetto amenazando directamente a los dueños de la fábrica de aberturas de aluminio. “Ahora voy a tratar de cerrarte la fábrica lo antes posible", sentenció. Alejandro Sánchez, abogado de los dueños de la empresa, aclaró que la familia Repetto publicó fotos de sus clientes, con sus nombres y apellidos, para perjudicarlos.

“En las imágenes también aparecían sus hijos. Pedían 70 mil pesos de devolución. Violaron el domicilio de la fábrica y amenazaron a los empleados", dijo el letrado en diálogo con TN. Valeria, furiosa al igual que su padre, se comunicó con la misma señal de noticias y dio su versión de los hechos, asegurando que hasta el día de hoy no recibieron las ventanas.

"Ellos recibieron mi dinero y nunca me mandaron las cosas. En estos diez meses me tuvieron yendo y viniendo con un montón de mentiras y maltratos. Me decían que el camión estaba en camino. Iba a la obra con mis arquitectos y era todo falso", explicó la joven.

Y continuó: "Es una situación muy difícil. Papá quiso defenderme. Cuando dice que 'le van a cerrar la fábrica' se refiere a proceder legalmente para que dejen de estafar a la gente. Para que esto no le pase a otras personas. Nunca publiqué fotos de un menor y su colegio".

Al recibir la denuncia, Valeria hizo lo propio y demandó a la fábrica en Defensa del Consumidor y aclaró que no se quedará de brazos cruzados. La entrenadora de Crossfit utilizó su cuenta de Instagram para hacer un fuerte descargo. "Tenemos frenada la obra hace cinco meses porque no nos entregan las aberturas. No se imaginan la angustia que tenemos por este tema”, explicó.

Y agregó: "Estamos viviendo con mis suegros, tenemos dos hijas, no merecemos esto. El colmo es que los denunciados somos nosotros, el mundo del revés". Según contó, el 22 de junio de 2018 se realizó el primer pago, por el 60 por ciento del total. Según ella, se abonaron en ese momento 173,603 pesos. La fecha de entrega convenida era la primera semana de diciembre.

El segundo pago, de 80 mil pesos, se realizó el 20 de noviembre de ese mismo año. Las facturas y los comprobantes de depósito fueron adjuntados en el posteo, a modo de prueba, además de una constancia de la denuncia frente a la Defensoría del Consumidor.

“La primera semana de diciembre teníamos como fecha real de que íbamos a recibir las ventanas. Fuimos a esperarlas con mi arquitecto y el camión, y nunca llegaron. No nos atendieron el teléfono y así estamos. Nos dijeron un sinfín de mentiras”, contó, sentada en el living de Pamela a la tarde.

A su vez, reveló que existen otros clientes con el mismo conveniente que ella con la empresa. “Parece una modalidad de trabajo en la que no sale beneficiada el cliente. Hay otras denuncias presentadas en fiscalías contra la empresa”, detalló la hija de Repetto.

A los 10 días de demora en la entrega, luego de que le dejaron de atender el teléfono y la bloquearon de WhatsApp, Valeria decidió intimar por la vía legal a la fábrica para que cumpla con la entrega de las aberturas. “Yo me enteré que nos denunciaron a través de la tele. Fui con mi viejo a la empresa, nos sentamos en la oficina a pedir explicaciones”, explicó.

Además, detalló que el ingreso fue voluntario, que desde la empresa les abrieron las puertas y que están las cámaras para comprobarlo. “No violamos el domicilio, ni fuimos con patovicas. No somos millonarios. Esa plata es mía y de mi marido. Yo necesito las ventanas o la plata. Jamás intentaron devolverme el dinero y me dijeron que si contactaba un abogado no iba a ver nunca más las ventanas. Presenté todo los chats en la Justicia”, cerró.

