"Cachete" Sierra reveló que hizo su familia con la plata de Casi Ángeles y escrachó a algunos compañeros

Agustín "Cachete" Sierra tenía sólo nueve años cuando debutó como actor en Verano del 98. Desde entonces, el ahora "codiciado galán" participó de casi todos los exitosos proyectos de Cris Morena, lo que impactó no sólo en su temprana popularidad, sino también en la dinámica familiar.

"Yo tenía una realidad económica muy normal de clase media. Nunca sentí esa diferencia por la educación que me dieron mis viejos. Mi plata no se tocaba. No tenía privilegios al lado de mis hermanos porque trabajaba, al contrario. Esa plata iba a un cajón y cuando cumplí 18 años me la dieron para que la use. Gracias al esfuerzo de mis viejos no me la patiné y no me la gasté en cosas en el supermercado o en zapatillas", reveló Sierra en su paso por el ciclo La Noche de Leandro Rud.

El actor es hijo de Roberto Sierra y María Romera. Tiene, además, dos hermanos: Roberto y Paula. "Mis viejos siempre me dijeron: 'Por más que vos te puedas comprar esos borcegos, yo no se los puedo comprar a tu hermano; entonces vos no vas a tener más que tu hermano porque no hacés esto por la plata, lo hacés porque te gusta. En cuanto lo hagas por la plata, no me interesa. Vos sos un niño y tenés que ir porque sabés que hay gente laburando, que es una responsabilidad, pero no es que vas a ir al supermercado y vas a llenar el changuito vos'".

"Muchas veces me pasaba con otros chicos con los que trabajaba. Me quedaba a dormir en la casa y desayunábamos chipá porque el nene laburaba y quería comer eso a la mañana. Eso en mi familia no existía", reconoció, aunque prefirió no identificar a sus compañeros.

Sierra también destacó que sus padres le impusieron como condición para trabajar en la televisión que continuara con sus estudios y que no relegara su educación: "Mis viejos me dijeron: 'El día que te lleves una materia te sacamos de la tele. Mientras que rindas bien en el colegio vas a poder seguir laburando'. Y bueno, nunca me llevé una materia".