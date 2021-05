"Cada día duele más": el recuerdo de Dalma y Gianinna a seis meses de la muerte de Diego Maradona

Este martes, a seis meses del fallecimiento de Diego Maradona, su hija Dalma lo homenajeó en redes sociales publicando una imagen originalmente tomada en abril de 1990, cuando el Napoli ganó su segundo campeonato italiano de la mano del astro.

En la foto, Diego da la vuelta olímpica en el estadio San Paolo con su hija mayor en brazos. "Y cuando todos dicen que con el tiempo deja de doler, acá cada día duele más", escribió Dalma acompañando la fotografía que subió en Instagram.

"Desde Cuba, Madrid, Manchester, Dubái, donde sea. No existieron las distancias. Conectados since ever, teniendo lo que nunca entenderán los que no nos conocieron. Seguí guiándome, seguí apareciendo en mis sueños, te reprocho pero acá estoy, la Tata banca la parada. Gracias, pa", escribió por su parte en Twitter su hermana Gianinna.

Además, publicó una imagen de su hijo Benjamín junto a Diego. "Cuídalo a él más que a mi. Te amamos, Babu", agregó sumando luego otro recuerdo del último fin de año que pasaron juntos.

"Lo diste todo. Te clavaste mil horas viendo jugar a Ben para que después me digas: 'Tirá a la mierda ese Sega'. Único e inigualable, de sonrisa perfecta, mi compañero de baile", rememoró.

Días atrás, Dalma se había mostrado furiosa por el regreso de Leopoldo Luque, ex médico de Maradona, a la vida pública. "Cada vez que aparezcas para limpiar tu imagen, voy a aparecer yo para recordarle a todos quién sos y qué hiciste", escribió la hija del "10". "¿6 meses para pedir perdón? ¡Sos un cínico! Si te queda un poco de respeto, hacé silencio. Cholulo asqueroso", agregó.

Invitado a la mesa de Juana Viale, Luque se había disculpado por los audios en los que se refería a Diego y a sus hijas con términos insultantes.

"Son audios muy feos, pero por el momento. Eso fue camino a verlo a él, en el momento que me dicen que hace 30 minutos que estaba en paro y que estaban masajeándolo", argumentó.

Además, sostuvo que Maradona "estaba cansado de todo" y apuntó contra los que "juegan intereses personales" en el tema. "Yo hoy pago eso. Pago porque escucho los cuestionamientos que tiene el involucrarse, el querer hacer. Yo quise salvarlo al tipo. Lo amaba", cerró.