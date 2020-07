¿Canje o mucha plata? La increíble "plaza vip" en la que juega Matilda Salazar durante la cuarentena

Luciana Salazar estaba muy preocupada por la falta de esparcimiento de su hija, Matilda, sobre todo la imposibilidad de poder llevarla a una plaza. Sin juegos -más allá de las tradicionales pantallas de celulares, tablets y televisión-, la modelo quería que su hija pudiera aprovechar un poco más el verde de su patio.

¿Y qué hizo? Le compró diferentes juegos de plaza, todos que combinan entre sí porque, claro, "topetitud" ante todo. Fue la propia modelo la que se encargó de mostrar en sus redes sociales las imágenes en donde se la puede ver a Matilda desbordada de felicidad. ¿No habrá sido canje no Luciana?. ”Ella está muy feliz, disfrutando de su mini plaza en casa", expresó junto al emoji de corazón.

Sin embargo, no fueron pocos los que tardaron en señalar que la modelo también le dedicó un arroba a la empresa que fabricó la plaza vip de su hija, por lo cual la especulación sobre si efectivamente la pagó o se trató de un canje se instaló en las redes.

Luciana comenzó hace semanas a trabajar en Polémica en el Bar en donde hace diferentes acotaciones sobre la realidad política y económica del país. En una de sus últimas apariciones, se metió de lleno en la polémica por el atuendo de Romina Malaspina.

"Somos muchas chicas las que estamos luchando para que entiendan que ser sexy no impide que una pueda hablar y tener pensamientos o que pueda mostrar lo que sabe", arrancó Salazar.

Y siguió: "En mi caso, yo tengo información pero también me gusta hablar, dar mi opinión, mi reflexión. Y me gusta esta dualidad de ser las dos cosas, pero también quiero que me miren no solo por cómo me visto o por mis curvas, sino que vean que, más allá de que puedo ser una mujer sexy, también puedo pensar. Quizás mis comentarios le sirven a mucha gente porque se sienten identificados”, dijo.