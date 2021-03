¿Canosa no sabe dónde queda Lugano? Polémica al aire con la familia de Maia y sus otras "burradas"

A veces, estar al aire en una canal hace que la sinapsis falle o quizás hay temas que se buscan evitar para mantener la diplomacia. También puede haber un interés económico en no mencionar, o lo contrario, a alguien; puede ser, incluso, que no el conductor o periodista no tenga del todo claro el tema que toca y que, por ende, diga una burrada.

Estas dudas quedaron en el aire ayer después de que la conductora Viviana Canosa evitó nombrar que el nombre del “intendente” al que le pedía respuestas por la falta de acción en la búsqueda de Maia, la niña de 7 años buscada intensamente, era el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El incómodo momento que vivió la conductora se dio cuando se puso en comunicación con Tatiana, hermana de Maia, que se encontraba pidiendo por la aparición de la menor. En ese momento, Canosa le pregunta por Villa Lugano: "¿Cómo se llama el intendente del lugar?". La joven duda, no se acuerda, no le importa, quizás. Sólo espera que aparezca su sobrina. “No, no sé”, le dice.

Ahí es cuando Canosa no logró darse cuenta, queremos creer, que Villa Lugano es uno de los barrios de la Ciudad y no una localidad del Conurbano Bonaerense como daba la impresión que creía que era.

“Bueno, si no lo averiguamos”, dijo inmediatamente para mencionar a su compañero de programa, el locutor Eduardo Battaglia que empieza a decir: “Es capital... Ciudad de Buenos Aires”. Todo esto bajo un silencio en el que ni las entrevistadas, ni Canosa emitían una palabra. A eso se le suma que el productor tampoco lo dijo con mucho énfasis.

Entonces, Canosa, con una expresión que demostraba que estaba incomoda salió rápidamente de la nota. “Vamos a, a, ehhh, es... bueno... les mando un abrazo a las dos”, dijo para finalizar el móvil en Lugano.

Incluso, en la misma nota durante el programa de Canosa se produjo otro error al situar la protesta en Villa Lugano, dado que la menor vive con su madre en situación de calle en el asentamiento Cildañez, ubicado en el barrio porteño de Parque Avellaneda. En Twitter el momento televisivo se convirtió rápidamente en tendencia, los usuarios se hicieron eco de la confusión de la periodista y la cuestionaron en esta red social.

El martes por la noche, los familiares y amigos de Estela, la madre de la menor, continuaron con el corte en la autopista Dellepiane para reclamar que la fiscalía y la policía reforzaran la búsqueda de la niña desaparecida hace casi dos días.

No es la primera vez que Canosa genera polémica por su programa. El pasado 8 de marzo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer, realizó una serie de comentarios sobre la violencia de género y los femicidios que también se volvieron virales y generaron mucho repudio. “No hace falta ser madre para parir, vos te vas pariendo a vos mismo", fue lo que dijo ese día a lo que luego agregó: "Cuando vos te vas pariendo la que se empodera sos vos”.

Además, se mostró en desacuerdo con las políticas de género que se están llevando a cabo durante el gobierno de Alberto Fernández como, por ejemplo, la creación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades. "No necesito que ningún presidente, ninguna ministra, ni ningún pañuelo de cualquier color me empodere, yo me empodero porque me siento libre", manifestó la periodista.

Rosario Ayerdi, periodista de dicha señal interrumpió para recordarle a la invitada las situaciones de violencia y desigualdad a las que están expuestas las mujeres y disidencias. Sin embargo, Viviana no dio el brazo a torcer y aseguró que “los hombres también” sufren ese tipo de cosas. “¿Vos creés que los hombres no sufren? Porque sino estamos como que somos siempre las víctimas de todo. Yo no me siento víctima. Las mujeres no somos siempre las víctimas”, le consultó Viviana a la panelista.

“Hay una mujer por día víctima de femicidio”, retrucó Ayerdi. “Sí, ¿y cuántos hombres mueren?”, le dijo Canosa. La panelista le contestó que muchos menos en relación a las muertes de mujeres, teniendo en cuenta que se habla de femicidios.