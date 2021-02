"Carmen abre los ojos y parece entender órdenes": cómo sigue la salud de Barbieri, todavía en coma inducido

Carmen Barbieri permanece internada en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Zabala desde hace diez días. Quien coordina la comunicación con el cuerpo médico que la atiende es su hijo, Federico Bal. En las últimas horas, el actor compartió el audio que el envió uno de los especialistas que atiende a su madre. El esperanzador parte médico de la capocómica.

"Mejoró un poquitito más la oxigenación y está sin fiebre. Se va despertando razonablemente bien. Abre los ojos y parece entender órdenes bien", le explicó el médico a Fede. Cabe recordar que la semana pasada la capocómica debió ser inducida a un coma farmacológico para poder recibir asistencia respiratoria, después de que se complicaran los niveles de oxigenación en sangre.

Atento a la evolución de su mamá y esquivo a la hora de revelar demasiados detalles, Fede habló en los últimos días con Marcelo Polino, periodista y amigo íntimo de Barbieri, a quien le aseguró: "Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos, eso es lo que más me duele; el no poder estar cerca de mamá, ni poder darle un abrazo".

"El ala está clausurada para el público, no puede entrar ni los parientes y tenés que entender que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie, ni que el virus se siga esparciendo", sumó el actor.

Barbieri fue diagnosticada con Covid-19 el pasado 20 de enero y fue internada en la clínica del barrio de Belgrano. A lo largo de la pandemia, la conductora se cuidó al extremo -no pudo acompañar a su hijo, Fede Bal, durante su tratamiento contra el cáncer de Colon- y se sometió en cinco oportunidades a hisopados. El contagio se dio después del contacto estrecho que mantuvo con Sol Pérez, quien dio positivo durante sus vacaciones en Mar del Plata y con quien Barbieri se encontró por compromisos vinculados a Masterchef Celebrity 2.

Carmen es considerada paciente de riesgo por su edad. Su cuadro se complicó cuando le detectaron una neumonía pocos días después del positivo, motivo por el cual fue internada en calidad de urgencia y recibió asistencia respiratoria a través de una máscara de oxígeno. Luego, se tomó la decisión de reforzar la asistencia y es por eso que debió ser inducida a un coma.