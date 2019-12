"Che, fijate que...": "Pampita" y el motivo por el cual su marido durmió en la puerta a menos de un mes de la boda

El marido de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain durmió afuera porque se olvidó las llaves y no quiso despertar a nadie para que le abran. Parece chiste pero no lo es. ¿Qué fue lo que pasó? Simple, Roberto García Moritán había llegado tarde a la casa en donde vive con su esposa cuando se percató de que le faltaban las llaves para ingresar.

Entonces decidió quedarse durmiendo en la calle, literal, a la espera de que se haga de día o que alguien se dé cuenta de su presencia. Pero la historia se pone aún mejor. Quien le avisó a Pampita de la presencia de García Moritán en la calle fue la modelo y panelista del programa de la pampeana, Barby Franco, que pensó que se trataba de un indigente durmiendo en la puerta de la casa.

“La semana pasada en el barrio había un chico que dormía en las casas y pasé por lo de Caro y vi un chico acostado, con gorrita. Entonces la llamé y le dije que tenía un tipo afuera”. Sin cortar el teléfono, Pampita revisó las cámaras de seguridad, de acuerdo a lo que ella misma relato, y gritó: “¡Ay es mi marido!”.

La modelo después explicó un poco más de detalles del particular episodio doméstico que le tocó vivir. “Los domingos nadie me ayuda, estoy con los chicos y los estaba durmiendo y para no despertarlos él se quedó esperando, le habíamos dado las llaves a mi hermano. Tardo 40 minutos en dormirlos, viste que si suena el timbre se despiertan, pero bajé con los dos y le abrí”.

La pareja se casó el 22 de noviembre y recién volvieron de su luna de miel por París. La boda de ambos fue motivo de mucha polémica por la lista de invitados ya que la gran mayoría de las celebridades que asistieron fueron después de las doce, es decir que no estaban contados para la cena.