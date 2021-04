"Chorros, inútiles e inoperantes": la furia de Cinthia Fernández al quedar varada por las manifestaciones

Cinthia Fernández vivió un momento de estrés que derivó en un ataque de furia cuando algunas complicaciones de tránsito le impidieron llegar a su casa a la salida de Los Ángeles de la Mañana, que se emite por zona Constitución. Y es que debido a los cortes y a las numerosas manifestaciones, la panelista tardó cerca de tres horas en regresar a su hogar junto a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

Enojada, la bailarina acudió a las redes sociales, donde desparramó insultos a diestra y siniestra. "Acabo de llegar a mi casa. ¿Qué hora es? 16.12. A las 13.00 salí. Así que, si tengo ganas de putear, voy a putear", comenzó diciendo en las historias que subió a Instagram desde el interior de su auto. Luego, subió la música y puteó, simulando gritar "para sus adentros".

Al mismo tiempo, Cinthia le recriminó la falta de protocolos sanitarios a los manifestantes que le impidieron regresar a su casa a tiempo. "Lo juro, no lo puedo creer. Estoy densa con el tema, pero necesito descargarme. ¡Pero Dios mío! Cobran un sueldo que le podría mejorar el sueldo a los médicos. ¿Un sueldo para qué? Para ir a contagiarse, para ir a piquetear, para tirarse arriba del auto de la gente que está tratando de ir a laburar porque le descuentan el día", disparó.

Y agregó, súper molesta: "Encima, ¿quién los bancan? Nosotros, los loser. Nos encierran a todos, les rompen los huevos a los restaurantes, los cines, los teatros, y nadie va a sacarlos. Los canas sin barbijos. Todos sin barbijos, chupando, fumando. De fiesta. Y yo queriendo llegar a mi casa, queriendo llegar al laburo, la re conch…".

Pero lejos de conformarse con sus dichos, se grabó llegando a los estudios de canal Trece insultando a los manifestantes y acusándolos de ser una "plaga" para el país. "Al menos, con la plata que le destinan a estos vagos de mierda, auméntenle los sueldos a los médicos. Que después estos van a ocupar una camilla de gente que se cuidó. ¡La puta madr...! ¡Los odio! ¡Manga de inútiles en e poder!. Chorros, inútiles e inoperantes".

El jueves, Cinthia se había mostrado indignada con Thelma Fardín y el colectivo de Actrices Argentinas al remarcar que no recibió ninguna clase de respaldo de parte de ellas tras contar que había sufrido violencia de género de parte de Matías Defederico. "Nadie me escribió. Yo no las necesito porque me parecen totalmente selectivas", dijo.

Semanas atrás, la bailarina reveló públicamente que su ex, Matías Defederico, llegó en estado completo de ebriedad a su casa, la maltrató, la tomó del cuello con fuerza y la incrustó contra la pared. "Son selectivas, es lo mismo que pasó siempre. Si digo que soy kirchnerista tal vez me dan bola. Si lo dice alguien que es top le creen, van todos por la causa, pero si lo dice alguien que viene de otro palo...", sentenció.