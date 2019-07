Desde que coincidieron en el mismo programa, Cinthia Fernández y Graciela Alfano no se pueden ni ver. Y este lunes, la tirante relación entre ambas se terminó de romper. Todo comenzó la semana pasada, cuando la ex pareja de Matías Defederico reveló que Alfano la encerró en un camarín de Ideas del Sur para insultarla. Aquella pelea se trasladó a Twitter, donde la ex de Matías Alé tildó de "maleducada" a su compañera.

Fue por esa razón que Cinthia no lo dudó y contó que la ex modelo "maltrató" a dos mozos durante una cena que compartieron. “Fue tremendo y triste ver cómo maltrataste a dos mozos cuando fuimos a cenar. Me enseñaron educación. ¡Tranquila!”, escribió la mamá de Charis, Bella y Francesca.

A lo que Alfano, molesta, retrucó: "Esto es too much (demasiado)! Si vos mentís, no se puede. Lo desmintió la gente del restaurante. Vos abrís la boca y hablás pestes de mí; ¿y después querés que sea buena con vos? Es una cosa imposible". Lo cierto es que esta mañana, la pelea alcanzó a su segundo round.

Alfano comenzó a contar detalles de un "incidente" en un lugar "muy top" del país. "En el ‘palacio de las cucarachas’”, aseguró la panelista de Los Ángeles a la mañana, siendo interrumpida rápidamente por Cinthia, quien estalló de bronca al pensar que su compañera estaba haciendo alusión al Palacio de las oportunidades, el local comercial de su actual pareja: Martín Baclini.

“¡¿Perdón?! Me parece que te fuiste de tema, no le faltes del respeto porque hay gente que labura y mucho. Es una empresa que labura y mucho”, arremetió la bailarina, elevando cada vez más su voz. Sorprendida y totalmente desconcertada, Alfano le preguntó al resto del equipo de LAM que estaba ocurriendo: “¿Alguien me explica?”.

A lo que Cinthia, con los botines de punta, disparó: “¡Sos una lacra, Alfano! ¡Sos una lacra! Sos mala gente, sos mala gente. Seguí acostándote con los militares. Conmigo no vas a joder, bicha mala, eso sos”. Atento a la situación, Ángel de Brito intentó calmar a la morocha, asegurándola que había "pisado el palito". “Cinthia si no habló del Palacio de las oportunidades", afirmó el conductor.

“No, que no tire palos. Que no se haga la tonta. A mí ironías, no. No soy ninguna boluda”, contestó indignada la bailarina. Fue entonces que Alfano, con la tranquilidad que la caracteriza, amenazó: “Soy tan extremadamente buena con la señora Fernández que pese a que mi abogado me ha dicho que le haga una demanda y atendiendo a que tiene problemas económicos y cría a tres niñas, la tengo detenida. Pero si te la buscás, la vas a tener”.

Al final, la panelista aseguró que no sabía de la existencia del Palacio de las oportunidades en Rosario y aclaró que desde "épocas antiquísimas, se le dice el palacio de las cucarachas a lugares donde se vive muy mal”.