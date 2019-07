"Claudito Paul, no seas...": la filosa video-advertencia de Mariana Nannis al "Pájaro" Caniggia

La novela de la separación entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis sumó un nuevo capítulo más ayer cuando en Infama recargado mostraron un video de la ex modelo junto a su hijo, Alex, en donde directamente le dice al ex futbolista que deje de mentir. “Claudito Paul, no seas más mentiroso”, dice Nannis.

Es que en los últimos días el abogado de Caniggia, Fernando Burlando, remarcó que la pareja hace un año y dos meses que no tiene contacto. "Jurídicamente están casados, pero la realidad es que no hay contacto, que no se hablan. Cuando regrese al país, quizá me dé directivas. Por ahora está indignado con Nannis por las acusaciones de adicciones. El enojo de Claudio es más que lógico porque lo dejaron en una situación poco clara, en relación a adicciones”, afirmó Burlando en declaraciones a la prensa.

A mediados de junio se conoció que la bailarina Mora Godoy había coqueteado con el ex futbolista que le manifestó estar separado de Nannis. Luego “El Pájaro” viajó a Brasil supuestamente acompañado por la modelo y periodista Sofía Bonelli. Ahí fue cuando la hija menor de la pareja, Charlotte, salió a remarcar que sus padres no se habían separado.

"Yo hablo con mis papás todos los días, no están separados", afirmó la participante la semana pasada en la pista del Bailando cuando le tocó hablar con Marcelo Tinelli. "En cualquier momento aparece una chica, tiene unas ganas de aparecer. Hay una chica que viajó con el 'Pájaro' a Brasil. Mariana está enojada con esa situación", le dijo Ángel De Brito.