"Comadreja con corpiño que aúlla cuando la aparean": "Casados con hijos" y la salida de Érica Rivas

En las últimas horas, el elenco de Casados con hijos se vio envuelto en un nuevo escándalo. Después de que la productora anunciara la reprogramación del debut de la adaptación teatral de la sitcom para enero del 2021 -por la pandemia de coronavirus-, mucho se especuló con la ausencia de una de las protagonistas de la tira: Érica Rivas. Durante las negociaciones, la actriz remarcó la importancia de actualizar el humor de la ficción que debutó el 12 de abril de 2005 por la pantalla de Telefe y cuyo marcado sesgo machista resulta inaceptable hoy en día.

Mientras que desde la productora aseguran que la actriz no participará de la adaptación teatral por su elevado pedido económico, Rivas se encargó de explicar que en realidad la apartaron del proyecto por sus constantes pedidos de adaptación de los guiones que, al parecer, seguían siendo violentos hacia las mujeres. Además, denunció que se lo comunicaron por WhatsApp antes de que comenzara el aislamiento obligatorio.

Fueron muchas las voces que se alzaron en contra del humor de la tira. Pero la "baja" de Rivas del elenco no hizo más que enardecer a quienes destacan que su personaje representaba a la mujer "empoderada" que denunciaba y se oponía a la dominación machista. "El personal María Elena patologizaba a la mujer feminista, sin hijos que peleaba con el machista de su vecino mostrandola casi demente. Hoy ya no es una loca, es una mas de nosotras, les molesta eso. Menos Pepe y mas Maria Elena", destacó la médica influencer Sol Ferreyra.

Una de las escenas que más exponen el machismo de los guiones es la que muestra a María Elena arengando a las mujeres a liberarse de la opresión machista. Su personaje es interrumpido por el de Guillermo Francella, quien toma el micrófono y comienza a denigrarla con una batería de insultos que parece no tener fin. Al hombre, en este caso Francella, se lo muestra tranquilo en su agresividad, mientras que la mujer que reclama por sus derechos es retratada como una "desquiciada" y una persona fuera de sí.

María Elena: Mujeres del barrio, para que dejemos de ser oprimidas por nuestros maridos, por los hombres en general; solamente pido que firmemos el petitorio por favor.

Mujeres del barrio, para que dejemos de ser oprimidas por nuestros maridos, por los hombres en general; solamente pido que firmemos el petitorio por favor. Pepe: ¡La tengo todo el día en casa y ahora está acá amplificada!

¡La tengo todo el día en casa y ahora está acá amplificada! María Elena: Las mujeres del presente somos las amazonas del futuro. Nosotras somos como la Mujer Maravilla, ese lindo personaje que encarnó Lynda Carter y que nos alegró todas las tardes.

Las mujeres del presente somos las amazonas del futuro. Nosotras somos como la Mujer Maravilla, ese lindo personaje que encarnó y que nos alegró todas las tardes. Pepe: Escuchame, Mujer Maravilla. ¿Por qué no empezás a dar vueltas hasta desaparecer?

Escuchame, Mujer Maravilla. ¿Por qué no empezás a dar vueltas hasta desaparecer? María Elena: Este hombre, es el dato preciso que nos muestra y corrobora que a veces el hombre involuciona. Es un monito parlanchín.

Este hombre, es el dato preciso que nos muestra y corrobora que a veces el hombre involuciona. Es un monito parlanchín. Pepe: Esta divinura, con este casquito de PlayMobil, siempre se sospechó en el barrio que era un hombre y nada demostró lo contrario. ¡Lo es!

Esta divinura, con este casquito de PlayMobil, siempre se sospechó en el barrio que era un hombre y nada demostró lo contrario. ¡Lo es! María Elena: Quiero dar datos concretos de lo que estoy diciendo. Es el vecino que deja en nuestras veredas su auto mugriento y barato. Este hombre es el que hace cagar a su perro en nuestros porche y obstruye nuestras cañerías.

Quiero dar datos concretos de lo que estoy diciendo. Es el vecino que deja en nuestras veredas su auto mugriento y barato. Este hombre es el que hace cagar a su perro en nuestros porche y obstruye nuestras cañerías. Pepe: Como la escuchan a esta comadreja con corpiño. Se hace la liberada, la feminista, mierda. ¿Saben las veces que deja la ventana abierta para que la espiemos cuando hace el amor? Aúlla como una foca cuando la están apareando.

El descargo de Érica Rivas: "Hay cosas de las que ya no nos podemos reír"

"Ante todo, me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír. Y que les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro".

“En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hay cosas de las que ya no nos podemos reír".

“Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto 'Casados con Hijos' en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada”.

"Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Sería bueno, entonces, que se preguntara a ellos por qué tomaron esta decisión".