¡Como el papá de Tini! Denuncian también a Damián De Santo por ocupar terrenos en Córdoba

Uno más y van. En medio de la atención nacional por la toma de tierras en el país, ya fueron varios los famosos denunciados por ocupar terrenos. Ahora, el actor Damián de Santo habló del litigio judicial que mantiene por unos terrenos en Córdoba, en los que desde hace más de una década que desarrolla un emprendimiento turístico. "No soy un usurpador", aclaró.

"Estamos en juicio. Yo no puedo dar ningún tipo de opinión al respecto porque estamos en una etapa inicial del juicio y cualquier comentario que yo pueda hacer me parecer que no suma", advirtió al ser consultado por la denuncia por el canal TN.

El actor aseguró que confía en que la resolución de la disputa "se de legalmente y no por los medios", al tiempo que acusó a la familia Berubie -quien presentó la denuncia- de capitalizar la agenda mediática: "Usan la coyuntura para hablar de mí, de manera infundada porque hay un juicio, no hay una decisión judicial".

"No puedo hablar. Podría desvirtuar la situación. Lo único que puedo asegurar es que no soy un usurpador", reforzó, después de que se hiciera pública la denuncia realizada por Lucas Berubie, quien lo acusa de haber ocupado los terrenos de su abuelo en la localidad de Villa Giardino.

De acuerdo a lo confirmado por Berubie, el conflicto comenzó en el año 2007, después de que el actor se pusiera en contacto con ellos. ¿Qué sucedió? Construyó un complejo hotelero en un terreno y, al momento de querer escriturar, la Municipalidad se lo prohibió porque las tierras tenían dueño.

"Él quería que le cambiara el lote por uno de las puntas, pero no acepté porque es un lugar que tiene un valor afectivo para mi familia. Tuvimos sentencias a nuestro favor, sus planteos se los rechazaron. El lota jamás estuvo a la venta y hace doce años que él está lucrando con esto", denunció.