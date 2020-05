"Como es el hijo de...": la filosa reflexión de Ricardo Darín por los "detractores" de la carrera del "Chino"

Después de la polémica que protagonizaron en España al reírse durante un programa de televisión de un chiste sobre violadores, Ricardo Darín volvió a hablar con la prensa española y, en esta oportunidad, analizó la carrera de su hijo, el "Chino" Darín. Su ética laboral, la especial mención a los castings y el día que debutó en teatro.

"Me acuerdo que fuimos con Florencia (Bas, su mujer) a esa peligrosísima cita que era el estreno de una obra de teatro en la que debutaba. Estábamos muy atravesados por una situación muy difícil de explicar, ya que estábamos a punto de comprobar si el estímulo hacia mi hijo de que se dejara llevar por su vocación tenía asidero o era producto de nuestra fantasía", reconoció el actor, desde su casa en Buenos Aires.

El nerviosismo imperó durante la noche, pero se subsanó con la salida a escena del "Chino". "Nos sentamos en esas butacas, todavía conservo las entradas, y algunos me miraban de reojo; sobre todo lo que creen que Darín hace siempre de Darín. Se abrió el telón y empezaron a aparecer los actores. Ahí estaba 'Chinito', rodeado de actores buenísimos, con una obra dificilísima y veo que empieza a moverse con soltura y que en el medio de la representación rescata a un actor mayor que tuvo como una especie de laguna mental".

Ese fue el momento, de acuerdo a Darín, en el que todas las dudas se resolvieron. "Cuando lo vi con la soltura con la que lo hizo, sin que nadie se diera cuenta, solo yo; algo en mi dijo: 'Ah, está parado donde debe estar'", advirtió el actor.

Darín también se refirió a los prejuicios que todavía sortea su hijo. "Hay un poco y un poco de todo. Estarán los detractores, que nunca faltan; y es importante tener enemigos, que dirán: 'Cómo es el hijo de, ahora se le abrirán todas las puertas'. Pero en el caso del Chino, a mí me consta y no sólo a mí, que hizo todas las pruebas y castings que hay dando vueltas por el mundo. En muchas fue rechazado y en muchas volvía y decía: 'Me fue muy mal soy pésimo'; y para nuestra sorpresa después lo llamaban".

"El Chino es un tipo que hizo su propio camino y que se lo está haciendo. Es un gran trabajador, un gran profesional y lo noto creciendo día a día con sus propias herramientas, con sus propios códigos y convicciones. Eso me llena de orgullo".