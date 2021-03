"Como mujeres y trabajadoras tenemos una doble opresión": Thelma Fardín y su nuevo papel

En el marco del festival de cine BAFICI, el filme La Estrella Roja, protagonizado por Héctor Díaz, Thelma Fardin y Juan Leyrado, con dirección de Gabriel Lichtmann, llega para contar una historia dentro de una historia.

Es que la película se enfoca sobre la realización de un documenta basado en la investigación de la vida de Leila Salama (encarnada por Fardin), una presunta espía latinoamericana clave en hechos fundamentales de la Segunda Guerra Mundial y en la captura del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, quien se refugió en Argentina.

"La realidad me agobia y por eso quise crear un mito, y para hacerlo creíble usé las herramientas del documental y el cine de espionaje", explica Lichtmann. "Yo creo que el cine necesita recuperar la dimensión épica. Defiendo el valor de las narraciones fuertes, porque creo que tienen la capacidad de llevar de viaje al espectador y devolverlo transformado, viendo la vida con otros ojos, lejos de la alineación y de la rutina. Creo que el cine es una aventura, para quien lo hace y para quien lo ve".

En el filme, Díaz interpreta a Lichtmann poniéndose en el lugar de director del documental sobre Laila, mientras que Leyrado, Rafael Spregelburd, Ana Katz y Julieta Zylberberg forman parte del universo de personalidades cercanas a la espía, que ayudarán a poner en descubierto la historia de una mujer ignorada -como varias otras- a la hora de escribir la historia.

Es justamente ese aspecto el que atrajo a Fardin al papel, a partir de la relación directa con su militancia feminista y su lucha por los derechos de la mujer en el ámbito del entretenimiento, impulsada por la denuncia de abuso sexual que sufrió por parte del actor Juan Darthés y que denunció años atrás.

"Laila me pareció bellísima desde el primer momento por esta idea de contar la historia de una mujer, y de varias mujeres representadas en una. De esas que no pasaron a la historia porque a la historia no la escribieron las mujeres", le cuenta a BigBang.

"No sólo se silencian esas historias personales sino que nos quita la posibilidad de tener referentes y ver qué caminos son posibles. Eso me pareció una belleza del trabajo de guión y luego, cuando me junté a tomar un café con Gabi, su amor por este personaje me convocó mucho", agrega.

La actriz ve un paralelo entre esa multiplicidad de aristas de Laila como mujer, espía y madre "en esa exigencia que tiene creo que toda la sociedad pero las mujeres por partida doble. Así como hay una doble opresión por ser trabajadoras y ser mujeres, también hay una doble exigencia".

"Hemos conquistado espacios pero tampoco podemos abandonar los otros. De ahí la complejidad. En la película se juega algo de la maternidad y cómo lo labura quien hace de mi hijo, Juan Leyrado, en esto de que parece que teníamos que elegir no pudiendo desarrollar todas las faceta de nuestras vidas. Creo que está muy bien contado eso de tener que poder con todo", describe.

Estreno

La Estrella Roja se estrena hoy a las 20.15 en la Usina del Arte como parte de la programación del festival de cine BAFICI. A partir de su estreno presencial estará disponible por 72 horas en vivamoscultura.buenosaires.gob.ar.