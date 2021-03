"¿Cómo que papá está sin pulso?": el crudo relato de Gianinna sobre el día que murió Maradona

La causa que investiga la muerte del ex capitán de la selección argentina Diego Armando Maradona poco a poco empieza a sumar nuevas evidencias que siguen complicando, principalmente, al médico personal del ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Leopoldo Luque, y su psiquiatra, Agustina Cosachov.

Ahora se conocieron algunos detalles de la declaración que presentó ante la Justicia una de las hijas del Diez, Gianinna, que había estado el día de su muerte en la casa de Tigre. En un documento al que tuvo acceso la producción de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Pía Shaw relató cómo fue el momento que vivió la hija del Diez hasta que llegó a la casa de Tigre donde estaba Mara09dona y lo que hizo para tratar de verlo una última vez.

“El miércoles 25 de noviembre a las 12:34 recibí un llamado de Agustina Cosachov contándome que mi papá no tenía pulso, que estaba intentando reanimarlo. Le pregunté cómo, en qué momento, ¿están llamando a la ambulancia? Me contestó que ya habían llamado y no entendí si ya estaban los médicos ahí”, relató la periodista sobre la declaración de Gianinna.

Y agregó que después llamó a otra persona para constatar el estado de salud de su papá. “Corté para llamar a Maxi a quien le pedí que me dijera si estaba vivo y si tenía pulso. Me respondió que sí y que manejara tranquila. Inmediatamente fui para lo de papá, llegué junto con la ambulancia de Swiss Medical, no recuerdo la hora pero cerca de las 13. Cuando llegué a la casa vi que estaba lleno de ambulancias afuera”, agregó Maradona.

“Como la puerta principal estaba cerrada con llave, entré por el jardín. Cuando quise entrar a la pieza de mi papá no me dejaron porque estaban los médicos tratando de reanimarlo. Vinieron mi primo Jony y Carlos el psicólogo a consolarme, les pregunté, pero no me contestaban”, dijo.

“Les pregunté si tenía pulso y me contestaron que cuando entraron a darle la medicación no tenía pulso, que vino un médico para decime que ya no había nada para hacer. Le insistí para que siga y que por favor lo traslademos. Me respondieron que ya no había nada más que hacer, que hacía una hora aproximadamente que estaban tratando de reanimarlo”.

“Los últimos días refirió que lo notó muy hinchado y que recuerda perfectamente que el miércoles 18 de noviembre le comentó esta situación al doctor Luque, quien le respondió que no lo veía tan hinchado”. La revelación sucede además en el contexto de una marcha que se producirá el miércoles que viene en el Obelisco para reclamar Justicia por la muerte de Maradona y a la que se sumó la propia Gianinna en la convocatoria con sus redes sociales.

"No se murió, lo mataron" es el lema de la manifestación que se viralizó en las redes sociales con el objeto de que haya "juicio y castigo a los culpables".

Maradona murió a los 60 años el pasado 25 de noviembre mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa alquilada en un barrio de la localidad bonaerense de Tigre, semanas después de someterse a una operación en el cráneo por un hematoma subdural.

En la causa que investiga el presunto delito de homicidio culposo, la Justicia imputó al neurocirujano Luque, la psiquiatra Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almirón y Mariano Perroni (coordinador).

Las conversaciones del equipo médico de Maradona incorporadas a la investigación revelan serias irregularidades en el tratamiento de su cuadro clínico y sus adicciones. "¿Cuánto falta para que Luque vaya preso?, ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo?, ¿Y la enfermera?, ¿Qué espera la justicia?", exigió Dalma, una de las hijas del astro, en Twitter el lunes pasado.