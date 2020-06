"¿Cómo reconocer a un antiderechos?": la contundente cátedra de Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández

Después del duro descargo que realizó contra quienes realizan comentarios homofóbicos en su contra que circulan en la Web, Estanislao Fernández recogió una vez más el guante y se tomó el tiempo de revelar cómo reconocer a una persona "antiderechos".

"¿Cómo reconocer a una persona antiderechos?", se preguntó en vivo. "Se van a dar cuenta porque opina sobre cómo tiene que vivir el otro su vida, pero no en plan 'lo que está bien y lo que está mal'; sino en plan 'lo que yo quiero que haga'. Ya ahí, no; amor. ¡Antiderechos!".

Estanislao también se refirió al ataque que sufrió Romina Del Plá en las cercanías del Congreso, por parte de una mujer que comenzó a gritarle "¡Mata bebés!" por su expresa posición a favor de la legalización del aborto en la Argentina. "Así como se hizo viral lo de la señora esta que le gritaba a la diputada 'mata bebés', quiero uno que diga: '¡Antiderechos!'".

Después del irónico y humorístico corte del live, Dyhzy -tal su nombre artístico- retomó el tono serio y analizó el concepto de libertad. "La libertad del ser humano es algo por lo que todo el mundo vela, pero que todo el mundo perjudica. '(Hay quienes dicen) Queremos libertad, queremos libertad de expresión porque queremos decir que vos sos un puto de mierda'. ¡Semántica!".

"'Queremos libertad, salir a la calle y contagiarte el virus a vos y que te mueras!'. ¡Coherencia! ¿Vieron el dicho que dice que la libertad de uno termina donde empieza la del otro? Bueno, cuando vos reclamás libertad de expresión para decirme puto de mierda, que ya es gracioso, literal para vos yo soy un ser humano inferior que no merece ser amado; ni siquiera pasa por el amor. Para vos, soy un ser humano que no merece existir".

El diseñador gráfico también se refirió a la reducción que parte de la sociedad hace sobre la comunidad que incluye travestis, transexuales: "Siempre todo se reduce a los gays, nunca a toda la comunidad. ¿Saben cuántas veces escuché: 'No quiero que los gays se mueran, creo que no deberían nacer'. La señora que el otro día en la televisión decía, con máscara y peluca porque no es ninguna boluda, que había que controlar la natalidad de los pobres porque se reproducen. ¡Libertad! Por un lado dicen 'quiero libertad y poder salir al shopping, pero no quiero que los pobres tengan hijos porque me molestan'".

"Lo único que digo es que esta lucha no va a terminar hoy, ni mañana. Me van a seguir atacando por puto. Siempre que estén mal porque alguna de estas personas les diga que son putos, recuérdenles que hubo una señora en la tele que pidió que se controle la natalidad de los pobres y que hubo una señora grabando mientras le gritaba a una diputada 'mata bebés'".

"La lucha de la discriminación no es algo nuevo y viene desde hace muchísimos años. La diferencia es que ayer te mataban por pedir que no te maten. Venían y te pegaban un tiro en la frente y nadie iba preso. Hoy en día tenemos todos los recursos legales para que cuando estas personas digan eso, le metamos un juicio así que le dejamos el orto listo para meter un vaso. Está todo bien, pero ya me harté. La diferencia es que no puedo denunciar a un anónimo en Twitter, pero estaría lindo".

En línea con la hipocresía del reclamo por libertad que predican quienes atacan la diversidad de género, el joven aclaró: "El problema está ahí. Vos sentís que tu libertad está vulnerada porque no podés decir que los putos se tienen que morir. Yo siento que mi libertad está vulnerada porque siento que me van a venir a matar por puto. ¿Qué pesa más? ¿Mi vida o tu opinión? ¿Mi existencia o una pelotudez que querés decir?".

Si vos pensás que mi existencia es producto de una libertad fallida, andá al psicólogo porque quien tuvo una paternidad o maternidad fallida fuiste vos"

"En (uso) de mí libertad de expresión te digo que sos un forro, que lo que decís me parece una pelotudez y que te podés ir a la concha de tu hermana. Más que mi derecho a expresión, es mi derecho a réplica. Si vos pensás que mi existencia es producto de una libertad fallida, andá al psicólogo porque quien tuvo una paternidad o maternidad fallida fuiste vos. Andá al psicólogo, es lindo. Hice terapia un tiempo, lo recomiendo mucho".