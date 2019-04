La noticia sorprendió a muchos y obligó a tantos otros a abandonar sus redes sociales. A diez días para que se estrene la tan esperada película "Avengers: Endgame", un usuario con ganas de arruinarle la sorpresa a millones de personas en todo el mundo se encargó de filtras escenas del climax del tan ansiado film. Como era de esperarse las imágenes rápidamente se volvieron virales.

