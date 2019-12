"¡Con vos, no!": la "China" Suárez y una contundente puesta de puntos pública a Benjamín Vicuña

Hace unos meses, una fotografía de la DJ Puli Demaría, gran amiga de Carolina "Pampita" Ardohain, junto a Eugenia "China" Suárez desató un escándalo. Las fans de la modelo la destrozaron en redes y, a su vez, la actriz se enojó porque Demaría le pidió que borrara la imagen.

Y el sábado, invitada en el programa de Andy Kuznetzoff Podemos Hablar, Puli se refirió a aquel episodio. Todo comenzó cuando reveló, en una sección especial del programa, que le gustaría ser menos ingenua. "Siempre pienso que todas las personas son buenas y que no hay maldad. Pero con el tiempo me di cuenta que, lamentablemente, no es así", explicó.

Fue entonces que el conductor le advirtió que iba a preguntarle sobre aquel escándalo. Demaría accedió y relató que accedió a sacarse la foto en aquella fiesta -que reunió al elenco de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, porque tiene tiene "muy buena onda" con Vicuña a raíz de su relación previa con Pampita.

"Él es mi amigo, soy la madrina de Benicio, el hijo más chiquito de él y Caro. Tengo excelente relación con los dos y me saqué la foto cuando se subió en la cabina", relató agregando que la "China" estaba acompañada por su marido pero que, en el momento de tomar la imagen, le dijo "con vos no".

"Y entonces quedamos ella y yo. Salieron los fans a matarme pero Caro no se enojó", agregó Demaria ante lo cual, suspicaz, Luciana Salazar (otra de las invitadas de la noche) le preguntó si pensaba que Suárez quitó de la foto a Vicuña a propósito. "Y... no lo sé. No lo voy a saber ni me importa", sentenció la DJ.