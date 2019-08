"Conocés lo que viví": la historia del corte de rostro de Jimena Barón a Marcelo Tinelli

Jimena Barón tomó el guante. Después de que desde la productora de Marcelo Tinelli se filtrara que les había “clavado el visto” a Federico Hoppe y al “Chato” Prada cuando le escribieron para invitarla como jurado reemplazo de Showmatch, la cantante salió al cruce y compartió el educado –y contundente- chat con el que les había contestado. Qué pasó con el conductor y la historia detrás del distanciamiento.

Además de haber participado en más de una oportunidad del certamen de baile televisivo, Jimena es íntima amiga de las hijas mayores de Tinelli, Micaela y Candelaria. La cercanía familiar hizo que el conductor viviera de cerca el calvario mediático que vivió la actriz en el año 2015 cuando anunció su separación de Daniel Osvaldo, no sin antes denunciarlo por violencia de género.

Tres años después, Barón regresó a la pista de Showmatch. Empoderada y con una exitosa carrera debut como cantante, la actriz recibió una especial devolución del jurado durante el ritmo libre. En ese entonces, todos destacaron la fortaleza que mostró la actriz e incluso Laurita Fernández reveló que se había animado a manifestarse a favor del empoderamiento femenino gracias a un mensaje que le escribió Barón.

Las mujeres estamos diciendo 'basta' porque pasamos por muchas situaciones. Por violaciones, por abusos y nos estamos acostumbrando a que pase a diario"

Emocionada y llorando, Jimena destacó la libertad que había sentido y defendió su participación en el ciclo masivo como una forma de transmitir la lucha de las mujeres. “Estoy muy emocionada y muy feliz de poder estar haciendo esto acá. A veces me fumo algunas críticas por estar acá, y pensaba: ‘¿En cuántos trabajos te permiten traer este mensaje?’”, destacó al lado de Tinelli.

“Showmatch es una ventana, en la que cada uno hace lo que quiere y yo estoy haciendo acá lo que quiero. A mí nadie me dice acá qué hacer, qué ponerme, qué decir; poder entrar a la televisión y a la casa de cada uno con este mensaje es cuestión de aprovecharlo. A mí no me pusieron un límite, me abrazaron, me empujaron para que lo haga. Te lo agradezco de todo corazón. Conocés mi historia”, aseguró, mirando al conductor.

Tinelli la abrazó y reconoció: “La conozco y bastante”. “Estuviste también en su momento y te lo agradezco”, destacó Barón, al tiempo que cerró su emocionante discurso: “(Les agradezco) a todas las mujeres, loco; se va a caer”.

"Hay mujeres que la pasaron y que la está pasando muy mal. Las mujeres estamos diciendo 'basta' porque pasamos por muchas situaciones. Por violaciones, por abusos y nos estamos acostumbrando a que pase a diario”, sumó.

Seis meses después, la popular participación de Osvaldo en el certamen italiano tentó al conductor; quien no dudó en manifestar su oferta de modo público y por Twitter. “Lo queremos en el súper bailando 2019, apenas termine en Italia”, escribió. De inmediato, Barón le respondió el mensaje con una captura en la que se los podía ver abrazados en la emotiva gala y disparó: “Seis meses atrás”.

De acuerdo a lo que se desprende del chat con el que Barón les respondió a Hoppe y a Prada con una negativa a su invitación para sumarse como jurado al certamen, el intercambio entre Tinelli y Barón no se redujo a los tweets públicos que ambos escribieron. “No debés haber hablado con Marcelo. Pensamos distinto y tuvimos un cruce hace poco. Quedó todo ahí, no lo resolvimos, ni charlamos más. No sería cómodo trabajar así”, les explicó la actriz.