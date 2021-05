"Consumí drogas y alcohol": el príncipe Harry contó el infierno que vivió tras la muerte de Lady Di

El príncipe Harry de Inglaterra confesó en una reciente entrevista que, durante una época de su vida, cayó en el alcohol y la drogas “como una forma de escape” por el dolor que sentía tras las muerte de su madre Diana, más conocida públicamente como Lady Di.

Su relato apreció en una nueva serie documental llamada The Me You Can’t See (Lo que no puedes ver de mi), la cual tiene como entrevistadora a la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

En el primer capítulo se vio como Harry, y otros famosos más, se animaron a compartir detalles de momentos dolorosos de su vida, y de lo mucho que sufrieron con las cosas que le han pasado. De hecho, el marido de Meghan Markle habló de cómo tomó la familia Real tomó la muerte de su madre, y cómo sobrevivió a ese sufrimiento, especialmente durante los primeros años de su juventud.

“Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía”, se sinceró el príncipe, quien agregó que con el paso del tiempo se empezó a dar cuenta de que si bien no bebía de lunes a viernes, probablemente sí tomaba el equivalente a una semana en un solo día, generalmente los viernes o sábados.

Lady Di murió en 1997.

"Y estaba bebiendo, no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo”, precisó, y en esa misma charla, contó que la época más feliz de su vida fueron los años en que estuvo en el Ejército, porque ahí lo trataban como a uno más y no como alguien de la realeza.

Según dijo, sus problemas de salud mental comenzaron después de la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en agosto de 1997 cuando Harry tenía solo 12 años.

“Soy una de las primeras personas en reconocer que, en primer lugar, tenía miedo, cuando fui a terapia por primera vez, miedo a perder. Cuatro años de terapia para una persona que nunca pensó que alguna vez la necesitaría o haría terapia es, eso es mucho tiempo. Yo tampoco estaba en un ambiente en el que se animara a hablar de eso”, dijo en relación a que dentro de la familia había una falta de comunicación respecto a lo que había pasado.

Harry dijo que el dolor por la muerte de su madre le trajo muchos desordenes mentales.

También comentó que padeció ataques de pánico y ansiedad severa durante sus 20 años, un periodo de tiempo que para él fue una "pesadilla" porque estuvo “modo de lucha o huida”.

“Ahora, en retrospectiva, mirando hacia atrás, todo es cuestión de tiempo. Hacia el final de mis 20, todo se volvió realmente agitado para mí. Hasta el punto del agotamiento, estaba viajando por todos lados”, dijo, ya que según su recuerdo, siempre que necesitaban que alguien viajara dentro de la familia, le decían a él que fuera.