"Corre al rescate y la paz vendrá después": el emotivo discurso de Joaquin Phoenix al recordar a su hermano fallecido

Con un fuerte discurso en donde criticó la falta apoyo a las iniciativas ambientales, la “desconexión” del mundo que tiene hoy en día la sociedad y la falta de igualdad tanto en oportunidades como en derechos, el actor Joaquin Phoenix recibió el Oscar a Mejor Actor por su papel en Joker, la película donde encarnó al histórico enemigo de Batman, pero que tuvo un costado de crítica social más que de acción.

Phoenix, que fue nominado cuatro veces al Oscar (tres como Mejor Actor y una como Mejor Actor de Reparto), pero que hasta ahora nunca había logrado la estatuilla, inició su discurso con algunas acotaciones positivas de sus colegas nominados, entre ellos Lenonardo Di Caprio y Christian Bale, pero rápidamente comenzó a dejar varias pinceladas.

“Uno de los principales dones es la posibilidad de utilizar nuestra voz. He pensado mucho en las condiciones a las que nos enfrentamos, hablemos de desigualdad tanto de género, de racismo, de LGTB, de los animales, la lucha contra las injusticias. Un pueblo, una raza, no tiene derecho a explotar a los otros con impunidad".

Justamente Joker es considerada por algunos críticos de cine como una mirada sobre la sociedad actual, la falta de oportunidades, las desigualdades, las injusticias y como todo eso mezclado pueden llevar a que una persona alcance un grado tal de locura que se convierta en el archienemigo de Batman.

Además, resaltó cuánto se ha desconectado el ser humano del medio ambiente, y criticó que por mucho tiempo se haya creído el centro del universo: “Creemos que una vaca nos pertenece, cuando da a luz nos quedamos con su bebé, nosotros ponemos la leche en un vaso, en nuestro café, los seres humanos somos creativos, tenemos la capacidad de usar la compasión”.

"Ahora, he sido un sinvergüenza. He sido egoísta. He sido cruel a veces, difícil de trabajar y desagradecido, pero muchos de vosotros en esta sala me habéis dado una segunda oportunidad y creo que es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos mutuamente, no cuando nos cancelamos unos a otros por errores pasados; cuando nos ayudamos mutuamente a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos hacia la redención", agregó.

"Eso es lo mejor de la humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: 'corre al rescate y la paz vendrá después. Gracias", finalizó mencionando con emoción a su hermano River Phoenix, quien murió de una sobredosis a los 23 años. Emocionado y dando la espalda al público, el actor se fue del escenario bajo una oleada de aplausos.