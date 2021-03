"¿Cuán negro podría llegar a ser?": la reacción de Harry cuando le negaron el título a Archie

Un año después de su intempestiva renuncia a la Familia Real y luego de la infructuosa reunión que el príncipe Harry mantuvo con la Reina en febrero para analizar la posibilidad de regresar a la Corona, el hijo menor de Lady Di y su mujer, Meghan Markle, decidieron protagonizar una incendiaria entrevista en la que hundieron a todos los miembros de la realeza británica.

Una de las revelaciones más crudas que realizó la propia Meghan fue sobre la discriminación que sufrió su primogénito, Archie Harrison, incluso antes de nacer por parte de los principales miembros de la familia real, así como también de los tabloides británicos.

"Cuando estaba embarazada hubo muchas conversaciones en torno al tratamiento real que recibiría mi bebé. Decían que no querían que fuera un príncipe o una princesa, porque todavía no sabían qué género tendría, por fuera de que eso es lo que dictaba la tradición", reveló la duquesa de Sussex.

Pero eso no fue todo. "También nos dijeron que además de negarle el título no iba a recibir ningún tipo de seguridad. Nos dijeron que no lo iban a proteger y que tampoco iba a tener un título real. Después, dijeron en los medios que nosotros habíamos decidido que no recibiera un título, pero esa no fue la verdad".

"También hubo mucha preocupación y conversaciones en torno a cuán oscura su piel iba a ser al momento de nacer; qué implicancias tendría y cómo impactaría en ellos", denunció Meghan, aunque se negó a revelar cuál fue el miembro de la Familia Real que mantuvo esa conversación con el propio Harry: "Creo que si lo dijera sería demasiado dañino para ellos".

Luego de la charla, Harry y Meghan tomaron la decisión de publicar la primera foto de su hijo en blanco y negro; todo un símbolo y un gesto. La imagen fue junto a la Reina, el príncipe Philip y Doria, la mamá de Meghan.

Meghan atraviesa el quinto mes de gestación y todo indica que su segundo hijo, que será una nena, nacerá en Estados Unidos. "Ahora somos una familia de cuatro y esperamos a una nena", celebró emocionado el príncipe.