"Cuando me tocan a mi hijo, mato": la dura respuesta de Ojeda a Morla

Después de que Matías Morla rompiera el silencio tras la muerte de Diego Armando Maradona, lo que provocó la reacción de muchas figuras del entorno del "Diez", este miércoles habló Verónica Ojeda, quien dio su visión sobre el entorno que rodeaba al astro del fútbol y quien defendió a su hijo Dieguito Fernando, después de que el abogado le cortara la asistencia médica tras el fallecimiento de su padre.

Ojeda le respondió a Morla.

Según dijo la rubia, a pesar de que el pequeño tiene tan solo 8 años, y tras su nacimiento no tuvo mucho contacto con su padre, lo cierto es que en el último tiempo el niño pudo disfrutar bastante de su papá, porque empezó a compartir cosas con él.

"Mi hijo disfrutó mucho en México con él. Quiero que se quede con eso. Cuando iba a la cancha con su papá o entrenaba. Jugaba, la pasaba bárbaro. Cuando Diego me dice que se va a Dorados, me propone hacer la terapia y la escuela allá. Y era bárbaro. Teníamos muy buena relación como padres. De México tuve que volver porque perdía el año escolar en Argentina", contó.

Aún así, Ojeda comentó que antes de que este vínculo prosperara, cuando Dieguito Fernando necesitaba dinero para hacer tratamientos por un problema de salud que tiene, la realidad es que le costaba mucho llegar a Diego e incluso al propio Morla.

Morla dijo que con la única que tenía buena relación era Ojeda.

"Cuando yo necesitaba, en este caso tratamientos para Estados Unidos, me la hacían difícil. No llegaba a Diego ni a Matías por razones obvias. Ustedes lo saben. Tenía que hablar con la contadora de Matías. Para que quede todo claro, le dije a Andrea (la contadora) que se lo pagaran directamente al instituto donde iba Dieguito. Quería ser políticamente correcta. Esos tratamientos van nenes de todas partes. No es fácil que te den un lugar. Por ahí ibas, hacías la entrevista y te daban el turno a los seis meses", explicó.

Luego, después de que el abogado dijera en la entrevista que brindó con el programa TV Nostra que quería hablar con ella, Verónica sostuvo que no tiene problema en mantener una conversación privada, mientras esté presente su pareja, el abogado Mario Baudry.

"Las veces que te llamé, Matías, para hablar. Te llamó Mario (su pareja, Baudry). Matías, vos me conocés y sabés la clase de persona que soy. Pero cuando me tocan a mi hijo, mato. No me toqués a Dieguito, reviento como una bomba. Estoy muy enojada, Matías, porque estás diciendo que Diego (Maradona) te dijo que cuides a sus hermanas. Que yo sepa, cada una tiene su empresa y su hermana. Diego les dio un montón y me parece bárbaro. Está perfecto. Pero, ¿Dieguito Fernando qué es?. Tiene toda una vida. Tiene ocho años. Necesita un montón de cosas. Cada hermana tiene su familia constituida. Te pido por favor, Matías, que si querés hablar, no tengo ningún problema", admitió.

"Yo lo único que le digo a Matías, que si está enojado por el velatorio, no sé por qué. Yo hablé con la hermana porque no tenía acceso. Él no me contestó. Todo lo que quieras hablar, estoy abierta. No tengo problema. Con Mario no vas a tener problema. Hablaste con él. Con Matías tuve una relación muy cordial. Yo quiero creer que no lo va a dejar afuera a Dieguito. Y las hermanas son bastante grandes y tienen una vida hecha. Su hijo necesita lo que le corresponde por derecho a su papá".