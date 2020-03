¿Cuarentena voluntaria? La preocupación de Harry y Meghan por su pequeño hijo Archie

Meghan Markle y el príncipe Harry no ganan para sustos. La expareja real evalúa seriamente entrar en cuarentena junto a su pequeño hijo Archie. Muy preocupados ante la pandemia de coronavirus, consideran muy seriamente el aislamiento. Ambos lograron regresar a su nuevo país de residencia apenas horas antes de que el primer ministro Pierre Trudeau ordenara el cierre de las fronteras.

Según informó Us Weekly, Meghan y Harry se mantienen constantemente informados de lo que está ocurriendo con el COVID-19 en todo el mundo y son absolutamente respetuosos de las medidas que disponen las autoridades. “Están siguiendo las reglas impuestas por la Organización Mundial de la Salud”, dijo una fuente cercana a la pareja, que destacó la preocupación especial que ambos tienen por Archie.

Harry estuvo junto al actor Idris Elba y Sophie Trudeau, primera dama de Canadá, que confirmaron tener coronavirus. Posaron juntos y estuvieron a los abrazos en la inauguración de un evento denominado UK Experience. Parece que hubiera pasado una eternidad desde entonces, pero no: pasaron apenas unos días, durante los cuales los casos se multiplicaron y en el mundo se desataron a la vez la psicosis y las medidas preventivas. Harry no informó oficialmente haberse sometido al test de Covid-19, pero no sería nada extraño que lo haga, o que ya lo haya hecho en secreto.

En Canadá hay nada menos que 300 infectados. Las autoridades pidieron a los canadienses que eviten contacto con otras personas al primer síntoma.Los casos de coronavirus suman más de 300 infectados y los funcionarios canadienses han recomendado a los habitantes que se abstengan de viajes internacionales y evitar contacto con otras personas al primer síntoma de la enfermedad. Como ellos saben perfectamente, la situación actual no hace distinción de clase social ni de títulos de nobleza, y al COVID-19 le tiene sin cuidado si renunciaron o no a su condición de Duques de Sussex.

En los últimos tiempos, Meghan había recibido una oferta millonaria para retomar sus actividades como actriz en la serie Suits, que la hizo famosa. Naturalmente, la pandemia la obligará a posponer sus planes.