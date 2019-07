La mala relación entre Kate Middleton y Meghan Markle es objeto de análisis de los medios británicos desde que la ex actriz de Hollywood y el príncipe Harry anunciaron su compromiso. La feroz pelea entre los hijos de Lady Di por la infidelidad del príncipe William no aplacó las aguas entre las cuñadas, pese a sus manifiestos intentos de mostrarse en público para transmitir una imagen de "unidad real". La salida familiar que terminó con gritos y reclamos.

"Madres en guerra", es el fuerte titular con el que la revista Life & Style reveló la pelea que protagonizaron las duquesas la semana pasada, cuando coincidieron en The King Power Royal Charity Polo Day, torneo benéfico del que participaron sus respectivos maridos. La ocasión fue una oportunidad para la Corona: la idea era transmitir una postal familiar y aplacar los fuertes rumores de peleas.

El evento tuvo lugar sólo tres días después del hermético bautismo de Archie, el primogénito de Meghan y Harry. Fue, además, la primera aparición pública del bebé fuera de un acto protocolar. Kate, por su parte, asistió al partido con sus tres hijos: George, Charlotte y Louis, de sólo un año.

Aunque en un principio se mostraron en bloque, hubo un momento en el que se quebró la paz. Según consignan los medios británicos, fue Meghan quien atacó a Kate por el modo en el que sus hijos jugaban y corrían por el lugar. Ella, en cambio, sostuvo en todo momento a su hijo y no permitió que nadie lo tuviera en brazos. "Meghan es una madre muy obsesiva, no quiere que nadie toque a su bebé. Kate es mucho más relajada y los deja jugar tranquilos", advirtieron.

En efecto, la ex actriz le habría espetado a su cuñada por lo bajo: "¡Cuidá a tus hijos!". El dardo fue letal y los fotógrafos lograron captar la cara de incomodidad y enojo de la que será la futura reina. Lejos de responderle, la mujer de William decidió alejarse de su cuñada, a quien evitó desde entonces.

"No quería hacer un escándalo, pero cuando terminó el partido habló con William y le contó lo que había pasado", precisan desde la revista. En efecto, los hijos de Lady Di habrían mantenido otra incómoda y tensa conversación con respecto a los malos tratos de Meghan hacia Kate.

“¡Vos vas al fondo!”: el operativo de la Reina y Kate Middleton para opacar a Meghan Markle

La Familia Real inglesa celebró en junio el cumpleaños número 93 de la Reina Elizabeth. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los eventos más importantes en el calendario de los royals. La historia detrás del operativo orquestado por la Corona para evitar que Meghan Markle le robe protagonismo a Kate Middleton en el balcón del palacio de Buckingham.

La licencia por maternidad de la mujer del príncipe Harry, quien hace sólo un mes dio a luz a su primogénito, Archie Harrison; se convirtió en una inesperada posibilidad para la Corona de potenciar la popularidad de quien se convertirá en la próxima reina de Inglaterra, Kate Middleton. Y es que, desde el anuncio del compromiso de Meghan y Harry, la mujer del príncipe William había quedado “en un segundo plano”, según consignan los medios ingleses.

A mediados del año pasado, el veloz anuncio del embarazo de la ex actriz estadounidense no hizo más que incrementar la popularidad de los recién casados. Y, como si eso fuera poco, el escándalo que se desató después de que se hiciera público el affaire de William con una de las mejores amigas de Kate fue una bomba que salpicó al matrimonio en línea de sucesión al trono inglés.

Desde que estalló la bomba de la infidelidad, la Reina decidió tomar cartas directas en el asunto no sólo para minimizar los daños en lo que respecta a la imagen de la familia real, sino también para empezar a posicionar a Kate como su auténtica heredera. Y es que si bien es Carlos quien se convertirá en el próximo rey, su mujer, Camilla, no ostentará el título de reina, en respeto por la difunta princesa Diana.

El festejo por el cumpleaños de la Reina fue el evento oficial elegido por Meghan para regresar al ojo público. Desde el nacimiento de su bebé, la duquesa se mostró sólo en una oportunidad y lo hizo por pocos minutos para presentar a Archie. La ausencia de “Meg”, como la apodan ya los ingleses, no hizo más que potenciar la expectativa por su retorno.

Atenta al interés mediático, la Reina tomó cartas en el asunto para cuidar la imagen de Kate, que viene en ascenso. Este fue el motivo por el cual, a diferencia de todos los actos públicos anteriores, Meghan y Harry debieron saludar desde el fondo y en un costado del balcón real. “Casi ni los pudimos ver”, se quejaron los medios ingleses. En el pasado, los recién casados siempre aparecían detrás de la reina. Ahora, deben permanecer detrás del príncipe Andrew.

En cambio, Kate estuvo como siempre en la primera fila, junto a la monarca. Otro detalle que no pasó inadvertido por los medios fue que este evento también ofició de “debut” para el príncipe Louis, el tercer hijo de William y Kate; quien posó por primera vez en el balcón junto a sus hermanos –el príncipe George y la princesa Charlotte- y al resto de la familia real.

Otro detalle que no pasó desapercibido por los seguidores de la familia real es que el pequeño Louis lució un conjunto que treinta años atrás había usado su tío, Harry. “Se sabe que William y Harry están peleados desde que estallaron los rumores de infidelidad a Kate. No sería de extrañar que la elección del look haya sido un guiño para calmar un poco las aguas entre los hermanos”, advirtieron los medios ingleses.

Kate, William y la cronología de los cuernos reales que hicieron tambalear a la Corona