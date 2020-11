"Cuidá mucho a Vero y a mi ángel": el audio inédito que Maradona le envió al novio de Ojeda antes de morir

Una de las pocas personas del entorno del ex técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata y ex capitán de la selección argentina, Diego Armando Maradona, que todavía, por decisión propia, optó por no hablar a la prensa fue una de sus ex parejas y madre de su hijo Diego Fernando, Verónica Ojeda, que incluso bajó algunas notas que había cerrado su abogado.

En ese hermetismo la actual pareja de Ojeda, el ex jefe de Gabinete del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (Sergio Berni) y también dueño de la revista La Tecla, Mario Baudry, dio a conocer el emotivo audio que le mandó Diego Armando Maradona cuando se enteró de la relación. “Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, arranca el audio que fue difundido ayer por el periodista Luis Ventura en su programa Secretos Verdaderos.

“Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, termina de decir Diego en el mensaje de 39 segundos. Baudry estuvo este año en el centro de la polémica cuando utilizó su influencia como jefe de Gabinete de Berni para que Ojeda pueda sortear un retén policial. En toda la secuencia, Baudry incluso amenazó a los efectivos comunales que tenían demorada a Ojeda por no tener el permiso correspondiente.

Después se supo que el motivo del enojo y la desesperación de Ojeda era que en el auto con ella estaba Diego Fernando que tenía un problema de salud.

En cuanto a la investigación por la muerte de Maradona, el juez de garantías de San Isidro, Orlando Díaz, dio lugar al pedido que formalizó la fiscal de Benavídez, Laura Capra, de modificar la calificación penal de la causa a "homicidio culposo" e imputar a Leopoldo Luque, el neurocirujano que en los últimos meses trabajó como médico personal del ex futbolista.

En consecuencia, efectivos de la DDI de San Isidro allanaron el domingo la casa y el consultorio privado de Luque, ubicado en el barrio de Belgrano. Se secuestró, entre otros documentos de relevancia para la investigación, la historia clínica de Maradona. Además, se llevaron cinco computadoras, tres teléfonos celulares y recetarios.

Luque mantuvo un bajo perfil tras la muerte de Maradona y evitó dialogar con los medios. Sin embargo, el neurocirujano rompió el silencio luego de los allanamientos y el cambio de carátula en la causa, que fue acompañado por su imputación.

‘"Se llevaron la historia clínica que llevo de Diego con los registros de atenciones y profesionales que participaron", reconoció en diálogo con la señal TN, al tiempo que sumó entre lágrimas: "Diego hacía lo que quería. El lunes después del partido le dije: 'Vamos, esto no puede seguir así'. Pero me sacó cagando, como siempre".