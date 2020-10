¿Curro? Devuelven la plata de las entradas de "Casados con hijos": cuánto perdiste por la inflación

La llegada del coronavirus a nuestro país hizo que las obras teatrales, como muchos otros eventos culturales y deportivos, quedaran totalmente suspendidos por tiempo indefinido. Pero si bien actualmente muchos de estos acontecimientos ya tienen fecha de retorno, por ejemplo el fútbol argentino regresará el próximo 30 de octubre, algunos otros espectáculos, sobre todo teatrales, decidieron levantar sus shows de manera definitiva.

Este es el caso de Casados con hijos, la obra que se iba a llevar a cabo este año con la gran mayoría del elenco principal en el Teatro Gran Rex y que a causa del coronavirus se había reprogramado a partir del día 15 de enero de 2021.

"Por las actuales condiciones sanitarias derivadas de la pandemia, provocadas por el coronavirus, y las proyecciones en relación a la misma vinculadas a la presentación de espectáculos públicos en la temporada de verano 2021, nos llevan a considerar y decidir la no conveniencia de la presentación de la obra Casados con hijos en el Teatro Gran Rex", manifestaron los productores del espectáculo.

Además, a través de un comunicado de prensa hicieron principal hincapié en que esta decisión, polémica si se quiere, fue tomada para proteger no solo a los actores sino también al público en general. Al final del escrito, señalaron que se devolverá la totalidad del dinero de las entradas hasta ahora vendidas (¿la plata del costo de servicio también devolverán?) y lamentaron los "inconvenientes", aclarando que lo más importante es proteger la salud de todos.

Cabe recordar que miles de fanáticos se entusiasmaron a mediados del año pasado tras el anuncio del tan esperado regreso de Casados con hijos, la serie que protagonizaron Guillermo Francella, Florencia Peña y los hermanos Lopilato, Luisana y Darío, en 2005/2006 y que hasta este año le siguió generando rating a Telefe, hasta que la señal decidió poner en el lugar de la comedia un programa dedicado al COVID-19.

Lo cierto es que a partir de la llegada y el avance del coronavirus, las cosas se comenzaron a complicar. Hasta principios de 2019, la tira iba a regresar el año pasado con un formato teatral e iba a contar con todos los protagonistas del icónico show de la televisión argentina. Pero todo cambió con el correr de los meses, sobre todo cuando Peña fue contratada para encabezar el musical Cabaret.

Esto, sin dudas, generó una grieta entre todos los actores, ya que sin la desopilante “Moni Argento”, la serie no se trasladaría a las tablas. La negativa de la actriz terminó desmoronando todos los planes del resto del elenco. Según se supo, Luisana Lopilato iba aprovechar el receso escolar de sus hijos durante las vacaciones de invierno para viajar al país.

Es decir, el retorno de la sitcom ya había comenzado con el pie izquierdo. Pero a pesar de las internas que generó la decisión de Flor Peña - por ejemplo Francella había dejado entrever que podría ser él el que tuviera otros compromiso ahora- Casados con hijos puso una nueva fecha para su regreso: se iba a llevar a cabo este año y las entradas ya estaban agotadas.

De hecho, en diciembre del año pasado, en el primer día de venta, se agotaron cinco funciones que sumaban 16.000 localidades con precios que iban de $1.500 a $3.000, o duplicaban dichos valores. Claro está, en aquella época (hace apenas 10 meses) el valor del dólar apenas rozaban los 60 pesos. La histórica comedia iba a regresar en junio, julio y agosto del 2020 con todos sus protagonistas.

El proyecto teatral era producido por Axel Kuschevatzky, quien también trabajó en la adaptación de la serie original norteamericana para la TV argentina, y Gustavo Yankelevich. A partir de la llegada del virus, la producción y los actores lograron llegar a un acuerdo, y decidieron hacer las funciones para enero de 2021, con la esperanza de que para entonces los teatros ya estén en funcionamiento de nuevo.

Vale aclarar que la obra se iba a realizar sin Érica Rivas, la actriz que encarnó a la querible y siempre elogiada María Elena Fuseneco, antagonista del personaje de Francella, José Pepe Argentino,y quien con sus brillantes escenas cautivó al público. Y es que demás está decir que gran parte de las personas que adquirieron las entradas para ver la obra de la ficción lo habían hecho sabiendo que Rivas iba a ser parte de la misma.

Desde la producción afirmaron que Érica se había comprometido de palabra a integrar el elenco a pesar de sus dudas iniciales, pero que como no firmaba su contrato, sumado a sus exigencias por cambiar el libreto y sobre todo sus elevados pedidos económicos, se decidió que no participe de la obra:"Siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes”.

Finalmente, la producción descartó que esto se lleve a cabo y anunció finalmente que la obra no se realizará de que Luisana Lopilato, por ejemplo, ya coordinado su agenda con Michael Bublé para esas fechas. El coronavirus puso en jaque su ansiado regreso. La pandemia obligó a los teatros a cerrar sus puertas y a los argentinos en general a mantener el aislamiento y quedarse en sus casas. Y, lógicamente, Casados con hijos no fue la excepción.