¿Curro o negocio? Revelan cuánto cobra Nai Awada los canjes después de quejarse por el monotributo

Una más y van. Después de algunas semanas de baja exposición, Naiara Awada volvió a encontrarse en el centro de la polémica. ¿El motivo? El influencer Yyeguo, quien difunde información de celebridades desde sus redes sociales, denunció que la sobrina de Juliana Awada tiene una asistente -identificada como Sabri- que le coordina los canjes, al tiempo que sostuvo que, en promedio, cobra siete mil pesos para subir historias a la red social Instagram.

El influencer compartió la captura del mensaje directo en el que la joven, quien se presentó como Sabri, aseguró que era ella quien organizaba los canjes de Awada y le reveló el monto del "media kit" de la sobrina del ex presidente Mauricio Macri.

Indignada por los cuestionamientos, Naiara no negó los montos, pero denunció: "Cualquier gil que difunda información mía privada o de mi trabajo está en manos de mi abogada. No se metan con mi vida privada, ni mi trabajo por que (Sic) ahí sí que me enojo en serio. Yo no jodo a nadie".

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. Y, como era de esperarse, muchos le recordaron su "llanto en vivo" cuando durante la cuarentena aseguró que estaba teniendo problemas económicos y que no podía siquiera hacerle frente al pago de las expensas de su departamento.

En una de sus visitas a Intratables, la sobrina de Awada se quejó de que el Gobierno la obligara a pagar impuestos. "¿Cómo se nos ocurre pensar en seguir sacándole plata del bolsillo a la gente, que hoy está tan golpeada? Soy actriz y hace cinco meses que no cobro un sueldo. Tengo la suerte de tener una familia que me apoya, pero los pequeños emprendedores, las pequeñas empresas están devastadas. Necesitamos personas que ayuden, no que te quieran seguir sacando".

"Bastante nos chorearon ya durante tantos años como para seguir poniéndonos impuestos. Yo no pagaría nada. Perdón que lo diga así. Encima que no cobro, tengo que seguir pagando el monotributo. Debo expensas, debo impuestos. Los actores la estamos pasando muy mal", se quejó la también heredera del imperio de moda Awada.