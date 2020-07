"Dale, gil, Leo, salchichón": Messi retó al Kun y Agüero le respondió sin tapujos en vivo

Sin lugar a dudas, Sergio "Kun" Agüero se convirtió en uno de los primeros famosos en desembarcar en la red social Twicht. Divertido y delirante por momentos, el delantero acumula una importante cantidad de seguidores y sus transmisiones son seguidas incluso hasta por su amigo, Lionel Messi. El desopilante reclamo que le hizo el capitán de la Selección y la respuesta que recibió en vivo.

En efecto, el "Kun" se recupera de una lesión en el menisco externo de su rodilla izquierda. "Dejá de boludear con eso. ¿No te ibas al fisio?", le espetó con un mensaje Messi, con quien mantiene una abierta y profunda amistad desde que eran adolescentes.

"Le dije que justo estaba hablando (por Twicht). Seguro me está viendo", les explicó a los seguidores que seguían su vivo, al tiempo que le dedicó una divertida respuesta a su amigo: "Dale, gil; Leo, salchichón. Ahora voy al fisio pero estoy esperando, está viniendo y tarda 20 minutos. Y en esos 20 minutos estoy charlando acá".

Después, deleitó a sus seguidores con otro chiste. "Ah no, miren esto. Este está en tanga mal", disparó al leer un mensaje de un seguidor, en el que le preguntaban si estaba lesionado y por qué no estaba jugando en el Manchester City. "Nah, escuchame. No podés estar en tanga amigo, estás mál... mal".

En las últimas semanas, Agüero protagonizó un duro cruce con la madre de su hijo, Benjamín; quien lo acusó de ni siquiera haberle contestado el mensaje que el nene de 11 años le había enviado por su cumpleaños. Cabe recordar que Gianinna Maradona vive con su hijo en el país y que el futbolista permanece por su carrera en Inglaterra.

En efecto, en ese momento utilizó la misma red social para explicar qué había sucedido y transmitió el momento en el que su hijo lo llamaba, tras la polémica. Quien atendió el teléfono fue su novia, Sofía Calzetti. "Ben, te paso con tu papá", se la escuchó decir a la modelo. "¿Qué pasa, loco? ¿Me estás viendo? Estaba leyendo porque yo no lo leí. Vi que era mucho y dije: 'Mañana lo leo'. Y hoy estaba comiendo".