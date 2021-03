"Debo un montón de plata a mis amigos": el duro momento económico de Inés Estévez

En una entrevista con el programa Chicas guapas, que se emite los domingos por América, Inés Estévez ahondó en las consecuencias que tuvo la pandemia en su vida personal y profesional, y reveló que atraviesa un duro momento económico.

"Mi último trabajo fue en septiembre de 2019. Estoy viviendo de la plata de amigos y de clases, pero eso no alcanza para mantener a mis hijas. Y la verdad que sí, sigo estando en graves problemas", describió la actriz, que es madre de Vida y Cielo.

"Debo un montón de plata a amigos que generosamente me ayudaron. Tengo mi casa hipotecada y dos hijas con discapacidad, necesito una estructura para poder criarlas día a día, que involucra ayuda humana que tengo que pagar", agregó la ex pareja de Fabián Vena. Y agregó: "Somos muchos los que estamos así. De la clase media asalariada, el que no cobra un sueldo mensual, está en el horno".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Antes de la pandemia, Inés había actuado en Pequeña victoria pero no fue incluida en el elenco de la segunda temporada. "La verdad que se portaron mal, hicieron las cosas de una manera torpe", se lamentó en referencia a la producción de la serie.

A mismo tiempo, la actriz no descartó buscar alguna oportunidad laboral fuera del país. "Cualquier cosa que me de un poco de dinero ahora. La industria está destruida acá", señaló.

El domingo, Inés había publicado en Instagram un tierno saludo de cumpleaños para su hija Vida, que cumplió 12 años. "Que siempre te sigas despertando así. Que abraces con esa fuerza y esa capacidad de amar únicos. Que disfrutes de la existencia como solo vos sabes hacerlo. Que logres alcanzar tu máximo potencial divirtiéndote mientras tanto como hasta ahora. Que tu singularidad te abra caminos. Viniste a enseñarnos mas que a aprender. Vida. Amor de mi Vida. Feliz cumpleaños. Te ama cada día mas: Mamá", escribió.

A finales del año pasado, la actriz se había referido a la salud de Vida y de su hermana Cielo en el programa radial Agarrate Catalina. "Tengo dos hijas con un grado de discapacidad y mi desesperación es qué van a hacer cuando yo no esté, qué va a ser de ellas", señaló. "La más chica es una nena que va a ser una nena siempre, no va a tener autonomía. Es una gran problemática que tenemos los padres que tenemos hijos con discapacidad".