"¡Decile que borre ya mismo esa foto!": la "China", Vicuña y una nueva pelea por Pampita

"¡Decile que borre esa foto ya mismo!". Después de que Carolina "Pampita" Ardohain publicó en su cuenta privada de Instagram una foto junto a Benjamín Vicuña y sus tres hijos en un acto escolar, la modelo recibió la llamada de su ex pareja. ¿El motivo? Al parecer, a la "China" Suárez no le habría gustado nada la postal familiar que compartió la modelo y le exigió que la bajara de sus redes sociales.

Luego de atender el llamado del chileno, "Pampita" se comunicó con todos sus seguidores para que no viralizaran la foto que, como era de esperarse, se hizo pública en cuestión de minutos. "Pampita se dedicó a llamar a cada uno de los seguidores que subieron la foto de la familia para decirles: 'Una vez que estoy con Benjamín vos me traés este problema'. Porque a la 'China' Suárez le molestó la foto. Benjamín la llamó a Pampita y le dijo: '¿Para qué subiste la foto a tu Instagram privado? Ahora está publicada en todos lados'", consignó Yanina Latorre, en el ciclo Los ángeles de la mañana.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Atenta a la repercusión en los medios, la modelo le dio una nota al ciclo Implacables en la que confirmó que fue ella quien pidió que se bajara la foto, aunque negó cualquier tipo de enojo o cortocircuito con Suárez. "En realidad, le pedí a la persona que me la robó de mi Instagram privado que la retirara. La retiró en un tiempo muy cortito, pero ya se había viralizado". Consultada sobre si existió el llamado de Vicuña, "Pampita" respondió: "No, nada. Eso es todo mentira. Eso no pasó".

"Como era una foto privada, cuando me di cuenta de que una persona que tengo en mi Instagram privado la había filtrado, la llamé y le pedí que la sacara. Lo hizo rápido, en una hora, pero ya al habían levantado todos los portales", explicó Ardohain.

La modelo también desdramatizó la importancia que se le dio a la imagen y aclaró que, pese a estar separados, con Vicuña serán familia siempre por el bienestar de sus tres hijos. "Es una foto familiar, como tiene que ser. Porque nuestros hijos son nuestra prioridad absoluta. La felicidad de los chicos siempre va a ser lo fundamental y estamos muy enfocados en eso como padres. No es una foto que tenga algo extraño, solamente que era una foto que estaba en algo privado"