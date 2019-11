"Decime cuánto querés, pero no hagas la denuncia": Andrea del Boca contó cómo Biasotti quiso comprar el silencio de su hija

“Cortémosla, decime cuánto querés pero no hagas la denuncia”. La frase corresponde a un amigo de Ricardo Biasotti que encaró a la hija de él, Anna Chiara, a la salida de un teatro antes de que la menor presente la denuncia penal contra su padre por abuso sexual. La anécdota fue dada a conocer ayer en el living de Susana Giménez por la madre de Anna Chiara, la actriz Andrea del Boca, junto a su abogado, Juan Pablo Fioribello.

Biasotti fue denunciado por su hija por el delito de abuso sexual. Cuando fue el juicio de separación entre Del Boca y él una de las peritos, Raquel Holway, que le realizó pericias a la menor notó que en sus dibujos se hacía alusión a diferentes casos de abuso sufridos. Cuando tomaron estado público las declaraciones de Holway, Anna Chiara, decidió presentar la denuncia en sede judicial.

Luego, los abogados de Anna Chiara, Claudio Calabressi y Paula Ojeda, acompañados Fioribello, le solicitaron a la Justicia que detenga a Biasotti debido a que cuenta con los medios económicos para fugarse del país y también con los contactos para entorpecer la causa.

Calabressi fue quien además contó, la semana pasada, cómo eran los episodios de abuso. "Él la obligaba a dormir con ella mientras estaba desnudo o en calzoncillos y ella sentía el miembro de su padre la tocaba", contó horrorizado. "Él la iba a buscar, ella se escondía con la luz apagada abajo de la cama para que el papá no la encuentre, y se la llevaba a dormir con él diciéndole que era para que no tuviera miedo, pero ella no lo tenía porque en la casa de Andrea dormía en una habitación sola", indicó Calabressi.

El estremecedor relato de Andrea Del Boca: "Fueron años muy duros y largos"

De Boca explicó que su hija le contaba varios de los episodios que sufría con su padre. Y como se encontraban en pleno proceso judicial ella solía reportarlos al juzgado.“Ella me contaba cosas y yo las informaba. Ella no podía hacer las denuncias, por eso yo informaba al juez de familia. La Justicia de ese momento, estamos hablando de hace 12 años, era distinta a la actual. Un juez le prohibió verlo en el 2010, ella tenía nueve años. Fueron años muy duros y largos”, recordó.

“Ella declaró ante un juez: ‘Por favor no me lleven más a lo de mi papá, no quiero verlo’. Destruida, se agarraba de las paredes, cuentan los familiares, porque tenía terror. Ella dice en primera persona que la obligaba a darle besos en la boca hasta los ocho años y que la atemorizaba. Esto está contado por Anna en la denuncia”, agregó.

Fioribello, por su parte, aseguró que nunca vio “una causa de tanta perversión, cinismo y de tanta mentira” como la de Anna Chiara contra su padre y reveló: “Ella está absolutamente destrozada pero está muy entera. Los que tenemos experiencias en descubrir delitos sexuales y pedofilia sabemos que hay dos cosas que se dan en la mayoría de los casos. Primero es denigrar y descalificar a la víctima, es decir, bastardear su testimonio. La otra cosa que se da siempre en delitos sexuales es no asumirlo”.

La propia Anna Chiara también rompió el silencio desde los Estados Unidos en donde se encuentra con algunos de sus familiares. “Hablar de esto me moviliza un poquito bastante. Pero no quise dejar de llamar y transmitir mi buena energía a mamá que está hermosa. Besos a Juan por supuesto, y a vos”, dijo.