"Decime tontita que me excita": la parada de carro de Luli Salazar a Fernando Iglesias por misógino

Una más y van. Mientras avanza la investigación por la denuncia por enriquecimiento ilícito, Fernando Iglesias arremetió contra Luciana Salazar en Twitter con un ataque machista y misógino. El diputado de Juntos por el Cambio puso en duda la inteligencia de la panelista de Polémica en el bar, quien no dudó en interpelarlo sin filtros.

"Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al Gobierno", disparó Salazar desde Twitter. Atento a la publicación, el legislador avanzó en su ataque misógino: "Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana".

Ni lenta, ni perezosa; Salazar recogió el guante y acorraló sin medias tintas a Iglesias: "Cómo te calientan mis tweets, Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita".

"Puede ser", reconoció el diputado de Juntos por el Cambio, al tiempo que agregó con ironía y puso en duda la información que volcó la ex modelo en sus redes: "Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco (los tweets) son tuyos".

Lejos de dejar el tema ahí, Salazar redobló la apuesta y hasta apeló a su ya marca registrada "dame tetotas": "Eso, dame más y más. ¡Vos podés! Sí, sí, sí. Cómo no serían tuyos los viajes al exterior a los que te auto invitás con fondos del Congreso. ¡Esto me está excitando mucho! Sí, dame tetotas".