¿Del Cantando 2020 a MasterChef Celebrity? Andrea Rincón cerca de pasar a Telefe

A comienzos de octubre, Andrea Rincón y Moria Casán mantuvieron un tenso reencuentro en el Cantando 2020, luego de aquella brutal discusión que tuvieron en el Bailando por un sueño 2014, cuando una oficiaba de participante y la otra de jurado. "Yo no le digo ni Andrea ni Rincón, entre mis amigos yo le digo 'la iglú", por un cuento que se contaba en la revista: 'Un esquimal le pregunta a su papá ¿qué es un rincón?'", comenzó expresando Casán.

En aquella oportunidad, La One mencionó que la actriz evitó mirarla desde su llegada. "Andrea miraba todo el tiempo para allá, todo el tiempo que hablaron noté cierta tensión. Me sorprendió que hubo una tensión puesta en mí, a pesar de que lo que pasó, pasó hace muchos años. Entre nosotras hubo una especie de amistad. La gente que se me acerca a mí me toma un poco como la mamá y después tiene como celos", cerró.

Cabe recordar que en 2014, Andrea había contado que por Moria tomó su primer antidepresivo y que le hacía mal verla, razón por la cual la jurado la destrozó: "Se portó fatal, me comió la heladera, me mintió, me siguió hasta Miami, me rompió las pelotas hasta que entró al Bailando y después me ‘puenteó’. Yo se lo digo todo en la cara. Que no sea la víctima conmigo y si te tomaste el primer antidepresivo por mí, no te lo creo".

Lo cierto es que de aquella participación de Rincón en el Cantando ya pasó más de un mes y los planes de la actriz ya son otros: lejos del certamen de canto, actualmente está negociando su incorporación a MasterChef Celebrity Argentina, la competencia del ciclo producido por Marcelo Tinelli. "Lo está viendo mi mánager. Hay tratativas con un montón de cosas y esta es una de las tantas", contó sobre el ciclo culinario de Telefe.

Y siguió: "Hay cosas que las decido yo, como lo actoral, pero esto lo dejo que vea él. La verdad que me pone un poco nerviosa que te den un tiempo. Voy a ser honesta yo no lo miro, porque no miro la tele, veo Netflix, veo Flow. En un momento dejé de ver tele porque la prensa es muy partidaria y entonces decidí dejar de darle de comer a ese tipo de prensa. Yo soy muy buena cocinando".

En diálogo con el ciclo Tercer Tiempo con Sara Di Tomaso por Am 1220/Radio Eco Medios, la actriz no dudó en mostrar su entusiasmo y sobre el programa en el que participó el Mono de Kapanga, su expareja, quien fue el segundo eliminado del ciclo, recordó: "Siento que no sé si la voy a pasar muy bien en el aspecto del tiempo A los ocho años aprendí a cocinar, mi madre tenía problemas de salud, y entonces me enseñaron".

Según contó, lo primero que hizo en la cocina a su corta edad fueron milanesas. "A veces cocinaba para diez personas, me tocó la cocina para colaborar. Además a mí me encanta la comida". Al final de la charla, Rincón no dudó en hablar sobre la actual situación del país y opinó: "La gente tiene que entender que el Estado está para atender a la gente que no tiene, el que tiene, ya tiene".

Y cerró: "Porque si no las consecuencias las pagamos todos con la sociedad, los pibes que van acumulando resentimiento y demás, después actúan como tales. Yo salgo de mi casa y no corro el riesgo de que alguien me mate por un par de zapatillas. Lo mismo pienso de que si invierten en las cárceles, y estas personas salen rehabilitadas como debe ser, va a bajar la inseguridad hasta un 70% me atrevo a decir".