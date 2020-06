"Del hilo dental a la política": Cinthia Fernández quiere ser candidata a diputada en 2021 por el "Amaliagranatismo"

Cinthia Fernández pasó gran parte de su vida buscando su lugar en el mundo. Sin ir mas lejos, trabajó como modelo, vedette, bailarina, actriz y panelista, y en las últimas horas su nombre se convirtió en tendencia debido a que fue tentada para incursionar en la política.

A través de un vivo en Instagram, Ángel de Brito contó que la ex de Matías Defederico recibió una propuesta del partido de Amalia Granata para formar parte de las próximas elecciones como candidata a diputada. "Cinthia Fernández recibió la propuesta de ser candidata a diputada para las próximas elecciones. Tiene una convocatoria en el mismo partido que Amalia Granata", contó el conductor de LAM.

Según explicó, la actual panelista de El Show del Problema (El Nueve) recibió la convocatoria "cuando pasó lo de los presos, que empezaron las liberaciones. Ella se enojó mucho y opinó fuerte en LAM”. Cabe recordar que en abril, Cinthia estalló al ver las imágenes del Penal de Devoto con el motín que hicieron los presos solicitando prisiones domiciliarias para aquellos que sean portadores de factores de riesgo ante el COVID-19.

Por aquel entonces, la morocha expresó: "Por mí, paredón y balas, y de paso vaciamos las cárceles de estos hijos de p… de los presos, que mantenemos nosotros y siguen sin salir de la delincuencia”. Fue la propia Cinthia quien confirmo esta noticia y, entre risas, aclaró: "Después los sin vida dicen que lo invento para tener prensa. Paso del hilo dental a hacer política, ¿por qué no? Me encanta. Yo estoy con Amalia, en el mismo partido de ella".

Al mismo tiempo, consultada sobre la posibilidad de aceptar formar parte del partido, la panelista admitió que no está formada políticamente, pero sostuvo que "todo se aprende". “Si me interesa sí, si no no. A las puteadas estoy acostumbrada”, concluyó.

Ya este martes, Cinthia explicó que le mandaron un mensaje para que formara parte del partido de Amalia (Granata). "Le dije que se explaye un poco más, le pedí que me mandé la propuesta. Siento que no estoy preparada y que tendría que prepararme, eso no sería un problema”, dijo.

Y siguió: “Amalia empezó con una opinión más real de lo que nos pasa a la gente en la casa, que es lo que falta hoy en la política, todo es muy protocolar. (Los políticos) tienen que ser más correctos y quizás no es lo que la gente quiere escuchar".

En ese sentido, la morocha sostuvo que le parece que "hay un montón de cuestiones en las que hago agua, que son cuestiones netamente políticas para las cuales no estudié, pero sé que me puedo preparar. No sé de qué es el proyecto, pero del hilo dental a la política es un montón”.

El que convocó a Cinthia fue Yamil Salerno, quien trababa en CABA y en Provincia de Buenos Aires, del partido "Proyecto Joven”quien fue el que “llevó a Granata a donde está ahora”. Por el momento, con la mamá de Charis, Bella y Francesca mantienen conversaciones firmes y tienen previsto reunirse después del fin de la cuarentena para empezar a trabajar en la próxima candidatura.

Lo cierto es que Granata se expresó a través de su cuenta de Twitter y negó toda posibilidad de un encuentro político con la modelo. “Desmiento categóricamente cualquier ofrecimiento de mi parte y del espacio político Somos Vida a Cinthia Fernández, a quien respeto, pero de ninguna manera estamos en tratativas políticas y electorales. Mi prioridad es mi labor legislativa y no las elecciones del 2021″.