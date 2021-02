"Demente": feroz cruce entre Nancy Pazos y Cinthia Fernández por su incursión en política

Después de que Cinthia Fernández anunciara públicamente que le ofrecieron postularse como diputada por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de este año, por el mismo partido que llevó Amalia Granata en su boleta, la periodista Nancy Pazos fue muy crítica con la bailarina, y aseguró que de ninguna manera podría votarla. "No puedo votar a alguien que no sabe ni siquiera dónde va a estar sentada", agregó.

La bailarina aseguró que aceptó el desafío de postularse como diputada por la provincia de Buenos Aires.

Hace apenas unos días, la ex de Matías Defederico contó que hace cinco meses le llegó una propuesta política que finalmente recién ahora decidió aceptar. “Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de... Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas", comentó.

Ante esta explicación, Pazos se mostró bastante irónica con la panelista de Los Ángeles de la Mañana: "Me enteré hace poco del hilo dental. Primero, yo le doy la bienvenida a cualquiera que quiera hacer política en este país porque creo que es la única manera de empezar a cambiar las cosas".

Luego, la periodista dijo que la posibilidad de que Cinthia se meta en política tiene que ver con como es la sociedad argentina. "EEUU tuvo a Donald Trump, Brasil a Jair Bolsonaro y nosotros a las Granatas y las Cinthias Fernández. Son emergentes de una sociedad que claramente está enferma", dijo, y sin dudarlo, manifestó que de ninguna manera votaría a ninguna de las dos, porque no puede votar a "alguien que no sabe ni siquiera dónde va a estar sentada".

Nancy Pazos criticó la candidatura de Cinthia Fernández.

Sin poder quedarse callada, Fernández fue consultada por estas declaraciones, y en una nota con el programa Hay que ver, aseveró que le importa muy poco lo que diga Pazos, pero que igual no entiende porque están tan negada a votarla. "No me puede juzgar en nada porque todavía no hice nada. Que me juzguen cuando haga o no haga las cosas. Son libres de opinar", añadió.

"¿Me va a asustar Nancy? Qué me importa. ¿Se piensan que es lo mismo que me postule yo a que se postule Miguel del Sel? A él no lo mataron tanto como cuando se postuló a Amalia, a ella la mataron, y cuando la votaron 350.000 personas le empezaron a decir Señora diputada Amalia", continuó.

De igual modo, la bailarina dijo que cuando aceptó la candidatura, también admitió que no tenía experiencia en el mundo de la política, pero que piensa prepararse para dar lo mejor.

"¿Dijo que la gente que me seguiría está enferma? ¿Ella está en su sano juicio? Digo, no lo sé. A veces es vehemente con sus críticas, parece como una obsesión con ciertas personas. Me puede criticar tranquilamente y decirme que soy una inútil que no tiene conocimiento porque es lo mismo que dije yo, tampoco me estaría (afectando). Vengo a aportar desde el sentido común y vivencias. Tengo para arrancar, y mucho", concluyó Fernández.