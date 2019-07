El conductor televisivo Marcelo “Teto” Medina fue internado en una clínica de Quilmes con un cuadro de “depresión mayor”, luego de las denuncias por amenazas y violencia de género que salieron a la luz reveladas por su ex pareja, Mónica Fernández. “Todo lo que pasó le afectó muchísimo, no lo esperaba, es falso”, lo defendió uno de sus abogados, Gustavo Delia.

Medina permanecerá internado durante un mes para tratar su cuadro de “depresión mayor”, de acuerdo al certificado médico que lleva la firma de la psiquiatra Valeria D’Abate. La internación llega días después de que una ex pareja del conductor televisivo lo denunciara por violencia de género ante la Policía de la Ciudad. Fernández relató un hecho ocurrido en febrero pasado, que se suma a una denuncia previa por violencia familiar que tramita en un juzgado de Lomas de Zamora, por la que Medina tiene una restricción perimetral.

Sin embargo, la defensa de Fernández, a cargo del abogado Alejandro Cipolla, planteó que la internación de Medina podría ser una “estrategia judicial”, aunque aclaró que “igualmente le podría servir para rehabilitarse”. “Me llama la atención que por un cuadro de depresión deba estar tantos días internado”, remarcó Cipolla.

LA DENUNCIA

En su denuncia, Fernández, que mantuvo una relación con el conductor durante cinco años, relató que Medina la amenazó con dos armas de fuego y la obligó a que lo lleve hasta su casa, en Almirante Brown. Una vez en la vivienda, le exigió al hijo de la mujer que lo acompañe a “realizar el cambio de las armas por droga, más específicamente por cocaína”. Según contó Fernández, el “Teto” tenía una adicción a las drogas.

La mujer se negó a que su hijo participara de ese intercambio y le ofreció ser ella misma quien lo lleve a comprar droga. La transacción fue en una estación de servicio del barrio porteño de Villa Lugano y según contó Fernández, Medina regresó “sin armas” y con un “humor diferente al que tenía antes”.

“TODO LO QUE PASÓ LO AFECTÓ MUCHÍSIMO”

“Es todo mentira, tengo cuatro hermanas mujeres, una hija, imaginate si yo puedo hacer eso. Me mato antes. Es despecho, despecho, despecho, es la segunda vez que me pasa”, se defendió el conductor la semana pasada. Su abogado defensor, Gustavo Delia, afirmó que “todo lo que pasó le afectó muchísimo, obviamente. Según él, no lo esperaba y es todo falso. Le hizo tan mal que ahora está internado, producto del cuadro de depresión”.

El abogado de Medina dijo que la internación fue definida por la familia. “Su hermana y su cuñado decidieron que se hiciera ver y la médica vio en él un cuadro muy depresivo y decidimos internarlo por consejo de ella”, explicó Delia. En este sentido, rechazó que la internación sea producto de una estrategia judicial: “No tiene nada que ver con las pericias, si él está mal de salud nosotros nos presentaremos igual, pero todavía no llegó nada de la Justicia, por ahora es todo mediático, nada más”.