"Desagradable, soberbia y perversa": la dura carta de Roberto Piazza a Mirtha Legrand

Furioso por el sensible momento que le tocó vivir a Mario Massaccesi a manos de Mirtha Legrand, Roberto Piazza publicó muy dura carta abierta contra La Chiqui, en la que no dudó en definirla como una mujer “desagradable, soberbia, déspota, con mirada y aires de grandeza, gestos despreciativos y con aires de mirarte desde arriba".

Massaccesi tiene un pasado que mantiene resguardado bajo siete llaves. En más de una ocasión, contó –sin dar lujo de detalles- que vivió un duro momento durante su infancia que lo marcó para toda la vida. Por esa razón, cada vez que se sienta en la mesa de Mirtha, a la conductora le gana el deseo de saber qué fue lo que realmente le sucedió a Massaccesi.

Sin ir más lejos, este último domingo la diva lanzó una pregunta fuera de lugar que no sólo puso incómodo al periodista, sino que generó todo tipo de críticas. “¿Fuiste violado?”, fue la consulta que hizo Mirtha, serena, y esperando una respuesta afirmativa. Claro está, Massaccesi se rehusó a contar su historia y la conductora tuvo que salir –una vez más- a pedir disculpas.

Esto motivó a Piazza a salir en defensa del periodista, debido a que –también sentado en la mesa de Mirtha- había vivido una situación similar en 2010. "La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?", le había consultado aquella vez, la conductora al diseñador.

Recordando aquello y teniendo en cuenta lo que padeció Massaccesi el último domingo, Piazza utilizó su cuenta de Facebook para escribir una carta abierta dedicada a Mirtha Legrand. “Mirtha Legrand, nacida en un pueblo de Santa Fe, o sea provinciana como yo. Y devenida a diva, con ese título que no sé quién se lo puso”, escribió.

Y sumó: “Ya que en verdad, si ustedes buscan en un diccionario 'diva', nada más lejano que esta mujer. Luego de muchos años de ser madrina mía y de quererla mucho, pasó a ser una mujer desagradable, soberbia, déspota, con mirada y aires de grandeza, gestos despreciativos y con aires de mirarte desde arriba. Ya sos una mujer grande para esas pavadas".

"¿Es mala, medio boba, distraída, o se cree ingenua? En verdad, yo creo que es altamente perversa. Y que algún problema con odios arcaicos tiene en su vida que lo vuelca en sus invitados", agregó. Además, señaló que hace muchos años un amigo en común le dijo que "Mirtha es una mujer sin escrúpulos". "Yo tenía 23 años y no lo creí. Hoy lo afirmo", sostuvo.

"Debe sufrir mucho en la soledad de su casa rodeada de recuerdos truncos y de energías feas que le llegan día a día, noche a noche. Por más que se vista de señora elegante, señora elegante se nace, no se hace. Y menos, señora”, afirmó.

Quiero volver a disculparme con mi querido @Mariomassaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto. #Mesaza — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) September 9, 2019

Al final del texto, Piazza le sugirió a La Chiqui que “baje un poco o mucho" sus "odios", para ser entonces una "mujer buena". "Así tu despedida será más en paz y no con recuerdos feos.¿Por qué no bajás tu histeria y tus aires de gran figura que muchos te hicieron creer? Y ante todo, ¿por qué no pensás antes de hablar? ¿Vivís pidiendo disculpas, mamita? Estás muy equivocada, deberías ser una dama. Te faltan otros 50 años de aprendizaje, me parece", sentenció.