¡Descubrieron el horno! Cómo es el día a día de Susana Giménez y Mirtha en cuarentena

La conductora y diva Mirtha Legrand contó algunos detalles de cómo esta viviendo la cuarentena ayer cuando, en un tenso momento por su pasado reciente, fue entrevistada por Mariana Fabbiani en el Teletón de Unidos por la Argentina y confesó que suele mandarle mensajes a la tres de la mañana a sus hermana, a sus nietos y a toda su familia.

“Hay que rezar, tener calma, tranquilidad, distraerse, porque a la mente la van ocupando pensamientos muy oscuros, escuchar música y conectarse con sus seres queridos. Todos los días me conecto con mis nietos, bisnietos, con mi hermana Goldie que nos hablamos a las 2 ó 3 de la madrugada porque yo soy nochera, y sobre todo con mi hija Marcela Tinayre”, contó Mirtha.

Pero ese hábito de “La Chiqu” estaba desde antes de la cuarentena. El que se encargó de confirmarlo en su momento fue su nieto y productor del programa, Nacho Viale, cuando contó que su abuela había descubierto las videollamadas de Whatsapp. “Desde que tiene el WhatsApp es terrible. Ahora encima aprendió a usar FaceTime. En el primer llamado me dice: “Bueno, esto es espectacular, ahora sé dónde estás siempre”. Es controladora", reveló, en clave de broma. "Son mensajes las 24 horas. A la 1 de la mañana es temprano. A las tres me dice: “Contestame, besito, chau, chau”. Es noctámbula y no duerme tanto", completó Viale.

Como consecuencia de la cuarentena obligatoria, y por estar dentro del grupo de riesgo debido a su edad (tiene más de 90 años), Mirtha dejó de hacer su programa y en su reemplazo se encuentra su nieta, Juana Viale. Según contó, la "Chiqui" pasa sus días caminando por su casa, revisando papeles, haciendo ejercicio, leyendo y hablando con sus seres queridos. Todo junto a su asistente Elvira.

¿Y Susana cómo pasa la cuarentena?

La otra gran diva de la televisión argentina también aprovecha para divertirse durante el aislamiento obligatorio. Si bien en varias entrevistas y en su propio programa afirmó ser una obsesiva de la limpieza en la cuarentena lo hizo más que público. Es que ella suele recorrer su casa pasando el dedo por diferentes lugares para asegurarse de que este todo limpio.

“Yo no estoy aburrida, porque siempre encuentro cosas para hacer. Al principio, se me dio por la limpiadora. Porque yo soy mucho de pasar el dedo y fijarme. Pero, como nunca tengo tanto tiempo como para estar en casa, ahora se me dio por ver todo y ordenar placares. Encontré remedios del ’99, creo, que tenía guardados vencidos. Hice todo ese tipo de cosas. Y entiendo que tengo que quedarme en casa, que es la única vacuna que tenemos en ese momento", remarcó Susana al ser consultada durante un especial de Telefe en la primer semana de la cuarentena.

Otra confesión fue que sin las extensiones (que se hacen con el pelo de una personal albina) sostiene que se parece al ex futbolista Claudio Paul Caniggia. "¡Yo no quería que me vieran así! Justo se me ocurrió sacarme las extensiones en el verano, y ahora con este pelo parezco el pájaro Caniggia", dijo.

Pero también confesó de que se le dio por probar con la cocina y que el resultado fue un desastre. “A mi no me gusta la cocina no porque me sale bastante mal. Hace unos días pedí la receta de un pollo y Mecha me dijo que lo suba a Internet, yo le dije que estaba loca, pero fue, lo posteó y lo vieron todos... ¡Qué vergüenza! Me encantó poder hacerlo, ahora voy a probar con otra cosa”, agregó.