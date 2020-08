“Despectivo y desubicado”: feroz cruce entre Nacha Guevara y Laurita Fernández

Todo comenzó con un fuerte comentario de Nacha Guevara, jurado del Cantando 2020, sobre la performance de Agustín Sierra y su compañera Inbal Comedi, quienes interpretaron Bombón asesino en el cierre de la gala del ritmo de Cumbia. Primero, Guevara dijo que la presentación la había aburrido y que al ser la última pareja en interpretarla esperaba un resultado que le genere “mayor entusiasmo”.

De inmediato, la conductora del programa, Laurita Fernández, salió a defender a los participantes del certamen aclarando que ellos tenían la culpa de ser los últimos. Hasta ahí, podría haber sido un simple ida y vuelta, un breve contrapunto entre Nacha y Laurita. Pero luego llegaría una pelea que sacudió a los estudios y dejó sin palabras a más de uno.

Primero, porque Guevara saltó de inmediato a responderle a Laurita: “¿Quién habló de culpa aquí? No saques de contexto. ¿Qué sos? ¿La madrina de él?”. A Laurita mucho no le gustó, y le aclaró, con un tono de buena onda, que había querido “colaborar con ellos” porque “no tienen la culpa de ser los últimos”.

Nacha, sin embargo, fue tajante. “No hace falta”, le retrucó. Casi sin palabras, Laurita le dijo que no participaría más en las devoluciones de las coreos. “No intento defenderlos más”, insistió, con relativa buena onda.

Pero la feroz discusión llegó un instante después, cuando Nacha Guevara hizo un comentario ofensivo sobre Laurita Fernández que a la conductora no le cayó para nada bien, sobre todo porque además se confundió el nombre de su pareja. “Pobre Mariano, ¿cómo hace para hacerte callar?”, disparó Guevara.

La pregunta dejó muda a Fernández, que sólo atinó a preguntar a qué Mariano se refería. “Tu novio”, le respondió Nacha. Ahí saltó Ángel de Brito, que hasta entonces permaneció callado y al margen, aclarando que la pareja de Laurita no era ningún Mariano, sino que se llamaba Nicolás Cabré.

Nacha: —Ah, Nico. Me confundí con el anterior.

Laurita: —¡No! ¡Tampoco!

Ángel: —Era Fede (Bal) el anterior. ¿Te confundiste con Mariano Martínez? Pero Laurita, ¿vos saliste con él?

Laurita: —No, fue compañero de tira, somos conocidos…

Nacha: —Lo que pasa es que es larga la lista (de novios)...

Si hasta ahí el clima de tensión iba en aumento pero todavía no tomaba tinte de escándalo, la situación se rompió cuando Laurita, ya ofendida, le preguntó: “¿Lista de qué? ¿Perdón?”. “Te felicito, me encanta”, le retrucó Guevara. A Laurita no le gustó para nada: “¿Larga lista de novios? Depende de quién. Me pareció un poco despectivo. La verdad es que no tiene nada que ver”.

Al notar la mala onda, Nacha Guevara trató de bajarle el tono y le aclaró que era con buena onda: “Pensé que tenías sentido del humor”. “No me pareció gracioso, en todo caso me pareció bastante desubicado”, dijo Laurita Fernández, que cerró la discusión y pidió que el jurado continúe con la devolución.