¿Desplante total? La historia detrás del "adiós exprés" de Luli Salazar que enojó a Iúdica

Finalmente Luciana Salazar le puso punto final a su participación en Polémica en el Bar, luego de protagonizar un fuerte cruce en Twitter con Fernando Iglesias, diputado nacional por Cambiemos. “Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al gobierno”, escribió la modelo en su red social, a lo que el político respondió: “Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana”.

Lo cierto es que la noticia fue dada por el conductor del programa, Mariano Iúdica, quien concierta indignación reveló la forma en la que Luli abandonó el grupo de trabajo que compartían todos los integrantes del ciclo. "Hoy dijo 'Chau, chicos, nos vemos' y se fue del grupo... Los quiero mucho, pasé un año bárbaro'. ¡Se fue del grupo!", contó el conductor del programa de América TV.

Y agregó, entre risas: "No esperó a que le digamos, 'nosotros también te queremos mucho, la pasamos genial con vos'". En marzo del año pasado, Luciana Salazar había firmado su contrato para sumarse al equipo de Polémica en el bar. Sin embargo, su participación quedó suspendida luego de que Alberto Fernández decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Si bien ella podía seguir trabajando al ser considerada "trabajadora esencial" por trabajar en un medio de comunicación, optó por quedarse en su casa para proteger a su hija. Fue en junio cuando finalmente debutó en el ciclo conducido por Iúdica, lugar en el que trabajó hasta enero de este año cuando decidió irse de vacaciones a Miami. Allí, según confirmó ella, contrajo coronavirus, motivo por el cual debió extender su viaje.

A su regreso se confirmó que no iba a volver a ser parte del programa. “Fue una decisión absolutamente mía y que no tiene nada que ver con el programa”, explicó. Consultada a BigBang, le bajó el precio a su salida de Polémica en el Bar y reveló que tiene otra oferta de laburo mucho más interesante. "Me fui re bien", le dijo a la periodista de este medio.

Junto a Luciana Salazar también se despidió María Fernanda Callejón y de esta manera Rocío Oliva quedó como la única mujer en la mesa. Tras su enfrentamiento con Iglesias, Luli pop dio por finalizado el cruce con una contundente frase que repercutió en todos los medios de comunicación: “Cómo te calientan mis tweets, Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita”.